Morris History Club met en lumière le passé de Liberty Street et au-delà – Shaw Local

L’année dernière, Matt Laker, résident de Morris, natif de Manhattan, a pris sur lui de commencer à faire la chronique de ce qu’il pouvait trouver d’anciens exemplaires du Morris Daily Herald, en utilisant Instagram pour partager comment les choses ont changé au centre-ville de Morris depuis les années 1950, 1960 et 1970.

Cela l’a amené à partager des coupures de presse sur de vieilles histoires et des photos du Morris Daily Herald, mettant en vedette des membres éminents du passé de la ville jusqu’aux gens ordinaires qui vivent leur vie. Laker va au jour le jour et de mois en mois, mettant en évidence les ouvertures et les fermetures de magasins, les rapports de personnes disparues, les événements immobiliers et plus encore.

« Cela a commencé par des promenades de chiens », a déclaré Laker. « J’ai commencé à apprendre les quartiers en sachant quand les maisons surgissaient. Nous avons des maisons de 1910 et des maisons des années 1970 dans ma rue, alors maintenant, quand je regarde ces maisons, je vois clairement ce qui s’y trouvait auparavant.

Laker a déclaré qu’il utilise des outils d’histoire familiale et de recherche comme ancestry.com, Newspaper Archives et eYearbook.com pour reconstituer des récits basés sur ces anciennes nouvelles.

Ces vieux annuaires Morris, lorsque vous retournez à la dernière page, toutes les entreprises félicitent les personnes âgées », a déclaré Laker. « Quelque chose de déverrouillé. Il y avait des photos de mes promenades de chien de Page Jewelry, maintenant Harrington Jewelry. Si vous regardez vers le bas, il est toujours écrit Page dans la tuile. — Matt Laker

Les annuaires, a déclaré Laker, sont importants non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les sponsors qui les ont rendus possibles.

L’objectif de Laker est de documenter les années 1950 à 1970 pour influencer la façon dont les gens voient la ville dans laquelle ils vivent. À chaque endroit où il passe, il pense à une photo qu’il a prise de cet endroit. S’il n’a pas de photo pour un lieu, il en recherche une pendant qu’il fait la chronique.

Bien qu’il ne soit pas de Morris, il a déclaré qu’il était fier de la communauté de voir où elle se trouvait et où elle se trouve maintenant et qu’il aime en parler à tout client intéressé qui vient au Weits Café, où il est gérant. Il a utilisé son travail pour décorer le café, et maintenant de vieilles photos, des titres et des vitrines d’antan tapissent le mur. Au-dessus du stand dans le coin est accrochée une photo de convives d’il y a des années en train de manger au même endroit.

Le stand, lui-même, a depuis été remplacé par un autre comme son nom l’indique. La famille Weitz a vendu le restaurant, selon un article que Laker a partagé sur sa page Instagram, et l’une des conditions de la vente était de changer le nom du restaurant de Weitz à Weits.

« Ensuite, il y a cette photo d’une serveuse ici qui fêtait ses 25 ans de travail pour le Weitz Café à l’époque et j’ai rencontré leur fille », a déclaré Laker. « Elle est entrée et a regardé la photo et a dit » ce sont mes parents « . »

« Je connais le pouvoir de cela grâce au travail de ma famille sur la généalogie, et cela frappe vraiment les gens directement dans leurs mémoires », a déclaré Laker. « Je suis capable d’exceller au niveau supérieur parce que je pouvais regarder une photo de deux gars vendant des appareils auditifs, et c’est ennuyeux, n’est-ce pas ? Ce n’est pas le cas, parce que c’est le père et l’oncle de quelqu’un, et un magasin qui est géré par quelqu’un de différent par quelqu’un en ce moment qui vend quelque chose de différent. — Matt Laker

Laker a déclaré que ce sont les moments qu’il est le plus excité d’avoir lorsque les gens entrent dans le restaurant ou découvrent son Facebook et pages Instagram. Il a depuis trouvé des photos et des vidéos de nombreuses personnes différentes que l’on croyait à l’origine perdues dans le temps.

Il a dit qu’il avait des histoires d’affaires locales, des histoires de crime, des histoires d’incendie et même une vidéo qu’il avait numérisée à partir d’un film de Corn Fest.

Laker espère étendre ses opérations à l’avenir en partageant des codes QR avec d’autres entreprises locales, afin que les visiteurs puissent scanner avec leur téléphone pour voir à quoi ressemblaient les bâtiments à l’origine.