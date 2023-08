Morris High School exige que les élèves du primaire et du collège soient accompagnés d’adultes lors des matchs de football – Shaw Local

Morris Community High School a envoyé un avis vendredi indiquant que tous les élèves du primaire et du collège doivent être supervisés par un adulte lors des matchs de football de la saison à venir.

Cela vient à la lumière des problèmes de sécurité et de comportement, et les étudiants non accompagnés d’un adulte ou les étudiants qui n’ont pas de carte d’identité du lycée sur eux seront refoulés à la porte.

Morris dispute son premier match de football le vendredi 25 août à Coal City et son premier match à domicile contre Joliet West le vendredi 1er septembre.