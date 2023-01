Morris Herald-News passe à la publication imprimée hebdomadaire – Shaw Local

Le Morris Herald-News passe à la publication imprimée hebdomadaire à partir du mercredi 18 janvier.

Auparavant, le Morris Herald-News était publié en version imprimée les mardis et jeudis. Le nouveau jour de publication hebdomadaire sera le mercredi.

La décision de passer à la publication hebdomadaire est due à la conjoncture économique difficile d’aujourd’hui provoquée par l’augmentation du coût du papier et de la livraison.

Nous nous engageons à investir dans le journalisme local pour couvrir le comté de Morris et Grundy et ce changement nous permettra de continuer à fournir à nos lecteurs la couverture la plus complète de la région. Comme la plupart des entreprises de médias, nous ajustons la fréquence d’impression et nous concentrons davantage sur l’accès numérique.

Les abonnés à la presse écrite reçoivent un accès numérique complet au Morris Herald-News et aux autres publications du Shaw Local News Network. Le site Web de Morris Herald-News (ShawLocal.com/Morris-Herald-News) fournit quotidiennement aux lecteurs les dernières nouvelles et mises à jour. Je vous encourage à activer votre compte numérique d’abonné en vous inscrivant à ShawLocal.com/digital-activation.

Sur le site Web de Morris Herald-News, vous pouvez également vous inscrire à nos bulletins d’information de 6 heures du matin qui envoient des nouvelles, des sports et des divertissements directement à votre adresse e-mail. Cela inclut un bulletin de nécrologie du lundi nouvellement ajouté pour donner des mises à jour des nécrologies de notre communauté en plus de votre journal imprimé et en ligne du mercredi.

Entre-temps, nous améliorons notre publication imprimée hebdomadaire. L’hebdomadaire du mercredi sera plus volumineux que les précédents journaux du mardi et du jeudi et contiendra davantage d’informations.

Si vous souhaitez partager un conseil d’actualité, avez des questions et / ou souhaitez partager vos réflexions, veuillez contacter Maribeth Wilson, rédactrice en chef du Morris Herald-News, à mwilson@shawmedia.com.

Nous apprécions votre fidélité et votre soutien au journalisme local alors que nous traversons ensemble ces temps changeants.

• Steve Vanisko est éditeur du Morris Herald-News. Il est joignable au svanisko@shawmedia.com.