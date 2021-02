De nos jours, le cheminement de carrière des jeunes joueurs américains semble simple: allez en Europe le plus tôt et le plus rapidement possible, puis progressez à partir de là. C’est une approche qui, au cours des six derniers mois seulement, a vu Bryan Reynolds (du FC Dallas à la Roma), Mark McKenzie (de Philadelphie à Genk), Brenden Aaronson (de Philadelphie au FC Salzburg) et Daryl Dike (Orlando City à Barnsley), chacun part à l’étranger avant son 22e anniversaire.

Le récent exode poursuit une tendance toujours croissante pour les stars américaines, comme Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams et Giovani Reyna ayant tous déjà traversé l’Atlantique dans leur jeunesse.

Tout cela rend les chemins empruntés par Paul Arriola et Jordan Morris anachroniques en comparaison. Les deux ont récemment achevé des prêts aux joueurs de haut niveau du Championnat anglais Swansea City – et pourraient s’aligner contre Manchester City ce mercredi dans la Coupe Carabao (12h30 HE, ESPN +) – mais l’ont fait à l’âge relativement avancé de 26 ans. Non pas qu’il soit trop tard en aucun cas.

« Mon objectif a toujours été de grandir en tant que joueur, et cela continue d’être mon objectif », a déclaré Arriola. « Comment puis-je me pousser? Comment puis-je passer au niveau suivant? »

Certes, chaque carrière porte avec elle sa propre dynamique. Pour certains, le chemin est dégagé dès le début et ressemble à une route magnifiquement pavée. D’autres peuvent rester coincés dans des impasses ou refuser des opportunités de déménager à l’étranger, le chemin non emprunté les hantant à la fin de leurs jours de jeu. Il y a aussi une école de pensée selon laquelle partir à l’étranger, puis revenir en MLS, c’est tourner le dos à jamais aux opportunités étrangères. C’est pourtant ce qu’a fait Arriola, débutant sa carrière avec le club Tijuana de Liga MX, où il a passé quatre ans.

Alors qu’Arriola se rendait utile pour Xolos, il n’a jamais tout à fait atteint les rangs d’indispensable. Ainsi, lorsque DC United est venu appeler en 2017 avec des frais de transfert de 3 millions de dollars, il a sauté sur l’occasion, évitant d’autres opportunités à l’étranger, et est devenu une présence constante pour l’équipe nationale masculine noire et rouge et américaine. Pendant tout ce temps, le natif de Californie n’a jamais fermé la porte à de futures opportunités à l’étranger.

« Je pensais que je pouvais utiliser la MLS comme rebond de trampoline, puis aller plus loin si je réussissais », a-t-il déclaré. « J’ai trouvé une certaine stabilité [with DCU], et j’ai pu m’établir. J’ai continué à vouloir ce même type de carrière où vous êtes un joueur à impact constant, vous êtes toujours impliqué dans les jeux. «

Même s’il est devenu un cliché qu’il existe une myriade de voies vers une carrière professionnelle réussie, Morris semblait enfreindre encore plus de principes sur la meilleure façon de naviguer dans cette voie. Il a refusé un accord local avec les Sounders de Seattle à l’âge de 18 ans afin de suivre la voie universitaire très décriée et de fréquenter l’Université de Stanford. Son raisonnement était simple – avec des joueurs comme Clint Dempsey, Obafemi Martins et Eddie Johnson dans les livres de l’équipe, le temps de jeu serait difficile à trouver. Aller à un programme de haut niveau comme Stanford le testerait toujours.

« Aller [to Stanford], Je sentais que mon chemin allait être: jouer quelque années que ce soit là-bas, espérons-le, essayer de gagner un championnat national et ensuite revenir aux Sounders parce que les équipes européennes ne repèrent pas les lycéens », dit-il.

Une mêlée contre l’équipe nationale masculine américaine avant la Coupe du monde 2014 a tout changé. Morris a tellement impressionné le manager américain de l’époque, Jurgen Klinsmann, qu’il a été appelé dans l’équipe senior plus tard cette année-là, devenant le premier joueur universitaire en 15 ans à jouer pour l’USMNT. Puis en 2015, à son premier départ international, l’attaquant a marqué lors d’un match amical contre son rival mexicain. Lorsque Morris a décidé de devenir professionnel au début de 2016 après son année junior à Stanford, il s’est entraîné et a reçu une offre du côté de la Bundesliga, le Werder Bremen. Seattle essayait également de faire atterrir l’attaquant, mais ce que la plupart des observateurs pensaient qu’il devrait faire était clair: se diriger vers l’Allemagne. Morris n’était pas d’accord, rejoignant les Sounders de sa ville natale à la place.

Jordan Morris a refusé de déménager en Europe à l’âge de 21 ans pour rester et se développer plus près de chez lui avec les Sounders de Seattle de la MLS. Photo par Athena Pictures / Getty Images

« En allant à Brême, j’ai vraiment ressenti cette pression, que les gens pensaient que c’était la meilleure option pour moi », a déclaré Morris. « Mais je me connaissais moi-même. Et je savais que ce que je pensais serait le mieux pour ma carrière et où je sentais que je développerais le mieux et je sentais que ce serait Seattle. »

Cette décision a été déplacée dans certains cercles: l’international américain de l’époque, Jermaine Jones, a déclaré à l’époque que Morris avait pris «la voie facile». Mais Morris pensait qu’être près de chez lui l’aiderait à s’adapter au jeu professionnel, et le temps a montré que cette décision avait clairement porté ses fruits avec une paire de coupes MLS à son nom. Lorsque Morris a déchiré son LCA en 2018, le fait d’être proche de sa famille l’a aidé à se rétablir. Et comme Arriola, Morris n’a jamais eu l’impression d’abandonner complètement un mouvement européen.

« J’étais convaincu que cette option serait là », a-t-il déclaré. « Mais encore une fois, à l’époque, et même maintenant, si j’avais joué toute ma carrière à Seattle, je pense que j’aurais été vraiment, vraiment heureux et épanoui et sentir que je me suis vraiment bien développé en tant que joueur. »

Est-ce que l’un ou l’autre des joueurs aurait pu se développer plus rapidement s’il avait sauté sur des opportunités à l’étranger plus tôt dans sa carrière? C’est impossible à dire. L’un ou les deux ont peut-être vu leur stock monter en flèche, mais de nombreuses carrières américaines se sont également taries en Europe. Ils se dirigent certainement vers l’Europe maintenant en tant qu’acteurs plus établis et matures.

Le timing était également un facteur pour faire un déménagement maintenant. Morris a déclaré qu’il avait ressenti le démangeaison ces dernières années de se tester à l’étranger. La MLS n’étant pas prévue avant le 3 avril, Arriola a parlé de ne pas vouloir attendre quelques mois pour son prochain match de compétition, d’autant plus qu’il continue de reprendre ses forces après une blessure à l’ACL. Avec un calendrier international chargé, se tester et rester à l’affût sera primordial. Et maintenant, ils devront aussi s’appuyer l’un sur l’autre, sur un club au cœur de la course de promotion de la Premier League.

« Paul et moi sommes vraiment proches, [and have been] depuis un certain temps maintenant avec l’équipe nationale « , a déclaré Morris. » Il est l’un de mes bons amis, donc c’est assez surréaliste en fait, que nous nous sommes retrouvés au même endroit. «

Surtout compte tenu des chemins qu’ils ont empruntés.– Jeff Carlisle

Quelques minutes avec … Reggie Cannon

USMNT arrière droit Reggie Cannon a rejoint la formation portugaise Boavista en septembre après plus de trois saisons en MLS avec le FC Dallas.

Le joueur de 20 ans a récemment rencontré Tom Hamilton d’ESPN pour discuter de sa décision de déménager en Europe, de la vie au Portugal et de ce que c’est à Boavista jusqu’à présent.

Stock watch: évaluer les hauts et les bas des Américains à l’étranger

John Brooks, Wolfsburg – À la hausse : Brooks a discrètement été l’un des Américains les plus performants d’Europe cette saison, commandant une défense de Wolfsburg qui n’a concédé que 19 buts en 19 matchs de Bundesliga, la deuxième meilleure note de l’élite allemande. En fait, Wolfsburg n’a pas concédé de but en cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues, Brooks jouant toutes les minutes pendant cette période. Le joueur de 28 ans aurait été disponible pour un transfert l’été dernier, selon des sources à ESPN, mais il semblerait que Wolfsburg soit assez heureux d’avoir retenu l’Américain.

Selon un journaliste allemand, Brooks a formé un «partenariat idéal» avec le nouveau venu Maxence Lacroix en raison de l’expérience de Brooks et de la vitesse de Lacroix. Si Brooks peut reproduire sa récente forme de club avec l’équipe nationale, ce serait une énorme aubaine pour l’USMNT, car l’incohérence a défini sa carrière internationale jusqu’à présent.

Christian Pulisic, Chelsea – Tendance à la baisse Tendance à la baisse : Thomas Tuchel a confirmé après la victoire de Chelsea sur Sheffield United dimanche que Pulisic avait été exclu de l’équipe en raison de « problèmes familiaux », mais l’implication du joueur de 22 ans sous le nouveau patron des Blues a été limitée à 84 minutes en quatre matchs.

Des sources disent à James Olley d’ESPN que la diminution du temps de jeu de l’international américain pourrait s’expliquer par plusieurs raisons: le personnel médical du club craint que l’international américain risque de subir une autre blessure aux ischio-jambiers, et Tuchel tient à évaluer l’équipe. à sa disposition, ayant déjà une bonne compréhension de ce que propose Pulisic après leur passage au Borussia Dortmund.

Jordan Siebatcheu, Young Boys (prêté par Rennes) – À la hausse : Si Siebatcheu est un nom inconnu pour vous, c’est peut-être parce qu’il n’a jamais joué pour les États-Unis à aucun niveau. L’attaquant né à Washington DC, prêté aux géants suisses Young Boys de Rennes de Ligue 1, a réussi un triplé la semaine dernière pour porter son total de la saison à sept buts en 17 matchs pour les leaders de la Super League suisse. Bien que les choses n’aient pas fonctionné pour lui initialement à Rennes, des sources disent à ESPN que le club français reste assez positif quant à son avenir, s’attendant à ce qu’il revienne et se batte pour une place de départ la saison prochaine.

L’ancien international français des moins de 21 ans reste éligible aux États-Unis et, dans une interview accordée à American Soccer Now l’année dernière, a laissé entendre qu’il serait ouvert à représenter les Stars and Stripes. Compte tenu de l’incertitude de l’USMNT sur l’attaquant, ne soyez pas surpris si Siebatcheu en forme reçoit bientôt un appel de Gregg Berhalter.

Konrad de la Fuente, Barcelone – Tenue stable : Après avoir étonnamment fait sortir la première équipe du Barça de la pré-saison à l’âge tendre de 19 ans, De la Fuente est un peu passé à l’arrière-plan ces derniers mois. L’ailier n’a réussi que 26 minutes pour le Barça jusqu’à présent cette campagne et s’est donc récemment tourné vers le Barca B pour obtenir du temps de jeu.

Ronald Koeman étant catégorique sur le fait que les jeunes ont besoin de jouer et d’acquérir de l’expérience, des sources disent à ESPN que si le Barça peut garder les joueurs en forme, le plan est maintenant pour lui de s’entraîner avec la première équipe de la semaine, de rejoindre l’équipe B vendredi ou samedi. puis jouez pour eux le week-end. Entrer dans une équipe étoilée du Barca allait toujours être une tâche ardue pour le jeune, et la saison prochaine, le Barca devra décider s’il est préférable pour son développement de rester à nouveau dans la première équipe ou de partir en prêt et d’obtenir minutes.

Rapport de dépistage: Bryan Reynolds

Bryan Reynolds n’a que 31 apparitions en MLS à son actif et n’a pas encore représenté les États-Unis au-dessus du niveau des moins de 18 ans, mais deux des plus grands clubs italiens, la Juventus et l’AS Roma, cherchaient désespérément à le signer lors du mercato d’hiver. Pourquoi? Potentiel.

Roma a finalement remporté le bras de fer pour l’arrière droit de 19 ans, le dernier talent brillant – Weston McKennie, Chris Richards, Reggie Cannon, etc. – à émerger du pipeline de développement fructueux du FC Dallas. Ce qu’ils obtiennent, c’est un joueur avec un énorme avantage, car Reynolds possède une grande taille (6’3 « ) et une grande vitesse, et est un excellent croiseur du ballon. Le temps de Reynolds en tant qu’ailier plus tôt dans sa carrière semble également avoir vraiment profité lui d’un point de vue offensif, en particulier en tant que dribbleur et en termes de franchise. La saison dernière, il a récolté trois passes pour Dallas mais avec le nombre d’occasions qu’il a créé (16 en 19 matchs), ce chiffre aurait pu facilement être plus élevé.

Là où Reynolds devra continuer à se développer, c’est en tant que défenseur. Bien que loin d’être un handicap la saison dernière, le jeune a parfois été incohérent sur la défensive, et il a certainement de la place pour s’améliorer lorsqu’il s’agit de suivre les coureurs et de ne pas se faire prendre trop loin en avant. Cela semble être un fil conducteur avec la plupart des jeunes arrières latéraux, et étant donné le récent changement de position de Reynolds, cela pourrait simplement être rejeté comme une inexpérience à la position.

Reynolds n’est pas un joueur qui sautera dans le onze de départ de la Roma du jour au lendemain, mais il possède un énorme potentiel d’attaque en tant qu’arrière latéral à long terme, et c’est ce que les meilleurs clubs dépensent ces jours-ci.