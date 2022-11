Morris défend son terrain et abandonne Mahomet-Seymour en quarts de finale de classe 5A – Shaw Local

MORRIS – Mahomet-Seymour a peut-être scellé son destin avant même le début du match de quart de finale de classe 5A de samedi soir à Morris.

Lorsqu’ils sont entrés sur le terrain pour les échauffements d’avant-match, les Bulldogs ont porté le drapeau de leur école avec eux et l’ont planté au milieu du bloc «M» à la ligne des 50 verges.

Cela ne convenait pas aux joueurs de Morris, et à la fin de la soirée, l’équipe locale était repartie avec une victoire punitive 35-14. Après les poignées de main de l’équipe, les joueurs de Morris ont saisi leurs propres drapeaux d’école et les ont placés au milieu de terrain.

“Nous n’aimions pas qu’ils plantent le drapeau”, a déclaré le receveur/arrière défensif de Morris, AJ Zweeres. « Nous les avons vus le mettre au milieu du ‘M’ et nous n’avons pas aimé. C’est le football de Morris. Cela signifie beaucoup plus pour nous que l’équipe de cette année. C’est une tradition dans cette ville et avec beaucoup de familles et vous ne méprisez pas cela.”

Morris (10-2) a fait sentir son mécontentement tôt, recevant le coup d’envoi d’ouverture et se lançant dans un entraînement de 12 jeux et 57 verges. Les 11 premiers jeux étaient au sol avant que le quart-arrière Carter Button ne frappe AJ Zweeres pour une passe de touché de 8 verges. Le coup de pied supplémentaire d’Esteban Cifuentes a donné à Morris une avance de 7-0 avec 5:57 à jouer au premier quart.

Lors du premier jeu offensif de Mahomet-Seymour, le secondeur de Morris Sam Reddinger a forcé un échappé et Zweeres l’a récupéré au 30 des Bulldogs. En quatrième et troisième, Zweeres a saisi une passe de 23 verges de Button pour une avance de 14-0 Morris. .

“Ce jeu a été assez réussi pour nous toute l’année”, a déclaré Zweeres. “Carter et moi avons marqué sept ou huit touchés cette année. Nous nous demandions quel jeu jouer au quatrième essai, alors nous en avons choisi un qui, nous le savons, fonctionne beaucoup.

Mahomet-Seymour est entré dans le match invaincu et avec une moyenne de 47,6 points par match, et son attaque s’est manifestée, parcourant 83 verges en 14 jeux, les 8 derniers verges sur une course de Quenton Rogers, pour réduire l’avance de Morris à 14-7 avec 10 : 15 à jouer dans le deuxième quart-temps.

Morris, qui joue en demi-finale à Peoria la semaine prochaine, a répondu rapidement.

Zweeres a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi 40 verges aux 45 des Bulldogs, et Ashton Yard a parcouru 45 verges lors du premier jeu pour un touché et une avance de 21-7. Yard a terminé avec 147 verges en 29 courses.

“La ligne offensive ouvrait d’énormes trous”, a déclaré Yard. «Nous savions que ce serait le type de match où il fallait courir fort. Tous les arrières ont couru fort et Carter a réussi les passes dont il avait besoin.

Mahomet-Seymour a répliqué avec un entraînement de sept jeux et 63 verges qui s’est terminé par une course de 12 verges de Rogers. Au cours de la marche, Rogers, qui est entré dans le match avec 58 attrapés pour 1 124 verges, a capté sa seule passe, une de 18 verges sur un écran. Pour le reste du match, il a été couvert par le demi de coin Morris Broc Grogan.

AJ Zweeres de Morris repousse Quenton Rogers de Mahomet-Seymour lors du match de samedi. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

“J’étais physique avec lui sur la ligne”, a déclaré Grogan. « Je suis devenu plus confiant au fur et à mesure que le match avançait. J’aime avoir cette couverture de chien sur le gars principal de l’autre équipe. Je pouvais dire qu’il devenait frustré.

“Je pense qu’il n’a capté qu’une seule passe d’écran. Il n’a rien obtenu sur le terrain. J’étais sur lui à la ligne et AJ était au-dessus.

Morris a failli marquer à nouveau, mais a tâtonné à l’intérieur de la ligne des 5 mètres de Mahomet. Morris a forcé un botté de dégagement et a tenté un placement de 33 verges, mais il a rebondi sur le montant droit avec : 01 à gauche jusqu’à la mi-temps.

“Les enfants étaient un peu déprimés à la mi-temps”, a déclaré Thorson. « Je leur ai dit : ‘Regardez. Cette équipe [Mahomet] n’a pas traîné à la mi-temps de toute l’année, et nous devrions probablement avoir 10 points de plus que nous n’en avons. Nous allons bien.

« Je suis tellement fier de ces jeunes et de la façon dont ils ont joué ce soir. Au cours de mes presque 20 ans dans cette école, planter le drapeau au milieu de terrain est peut-être la chose la plus cool que j’ai vue. Toute cette nuit, les averses de neige que vous pouviez voir dans les lumières, c’était un match de quart de finale, vous ne pouviez pas mieux le scénariser.

La seconde mi-temps a vu Morris exécuter son attaque presque exclusivement dans la formation en T et il a organisé de longs entraînements chronophages qui se sont retrouvés dans la zone des buts. Sam Reddinger (7 courses, 49 verges) a couru dans les deux touchés après la mi-temps, un de 7 verges et un de 11 verges, et Morris a terminé avec 257 verges au sol avec 70 verges passant de Button sur une précision de 3 sur 5.

Sam Reddinger de Morris plonge pour un touché samedi contre Mahomet-Seymour. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

“Certaines personnes pourraient voir cela et penser que c’est du football ennuyeux”, a déclaré le joueur de ligne offensive de Morris, Justin Hemmersbach. « Mais c’est notre genre de jeu. Alignez-vous et sachez qu’il s’agit simplement de battre le gars devant vous.

« Nous avons vu ce drapeau avant le match et nous ne l’avons pas aimé. Nous avons en quelque sorte été là. Nous étions un peu trop arrogants l’année dernière, nous sommes arrivés invaincus et nous avons perdu au deuxième tour. Maintenant, tout tourne autour de ces cinq matchs éliminatoires. Nous voulions sortir et récupérer notre terrain.

La défense, quant à elle, a exclu Mahomet-Seymour en seconde période. Morris a forcé trois revirements dans le concours, obtenant une interception chacun par Zweeres et Luke Brown, et la récupération de l’échappé de Zweeres. Outre son retour de coup d’envoi de 40 verges, Zweeres a également eu des retours de dégagement de 16 et 24 verges. Il a capté deux passes pour 31 verges et deux touchés et a couru neuf fois pour 26 verges.