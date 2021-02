Morris de l’USMNT ratera la Gold Cup, les Jeux Olympiques avec une blessure à l’ACL de fin de saison

Jordan Morris était étiré après 66 minutes lors de la défaite de Swansea à Huddersfield. Photo par Joe Prior / Visionhaus / Getty Images

L’attaquant de l’USMNT et du Seattle Sounders FC, Jordan Morris, a subi une blessure à l’ACL de fin de saison au genou gauche alors qu’il était prêté aux championnats anglais de Swansea City.

Cette blessure signifie qu’il manquera le prochain programme d’été de l’USMNT, y compris la Ligue des Nations de la CONACAF, la Gold Cup et les Jeux olympiques. Il fait face à un calendrier serré pour récupérer à temps pour les premiers matchs de qualification de l’équipe pour la Coupe du monde en septembre.

Morris a été blessé lors de la défaite 4-1 de Swansea à Huddersfield Town samedi. Morris est entré à la mi-temps, mais a été forcé de descendre sur une civière après 66 minutes.

Le manager de Swansea, Steve Cooper, a déclaré qu’après le match, la blessure « n’avait pas l’air bien » et les scans ont révélé que Morris avait subi une grave blessure au genou.

« Il a eu une grave blessure malheureusement pour lui », Cooper dit de Morris. « Il s’agit de lésions ligamentaires importantes, ACL. Tout ce que nous espérions que ce ne soit pas le cas, malheureusement. »

Morris a déménagé à Swansea pour un prêt de cinq mois en janvier – le club avait la possibilité de le signer pour un contrat permanent de Seattle – mais la blessure signifie que sa saison est terminée du côté du championnat. Morris a fait cinq apparitions pour Swansea – quatre en championnat et une en FA Cup.

Originaire de Seattle, Morris a récolté 35 buts et 20 passes en 105 matchs (96 départs) avec les Sounders depuis ses débuts dans la MLS en 2016. Morris a raté un an d’action après s’être déchiré l’ACL au genou droit en février 2018.

À l’échelle internationale, Morris a été un pilier de l’équipe nationale masculine américaine avec 10 buts et huit passes en 39 sélections. Il a marqué le but vainqueur de la Gold Cup contre la Jamaïque en 2017.

« C’est la fin de sa saison pour nous et un long chemin de retour vers la récupération, c’est très cruel », a ajouté Cooper. « C’est une blessure cruelle de toute façon, mais dans les circonstances où il réalise une ambition et vient en Europe et fait partie de ce que nous essayons de faire ici. C’est vraiment difficile pour lui et nous. »

« Il a notre soutien bien sûr, je ne suis pas tout à fait sûr des prochaines étapes de son rétablissement que ce soit ici ou chez lui aux États-Unis »