Morris Community High School sollicite les commentaires du public pour la mascotte – Shaw Local

Morris Community High School va de l’avant dans l’exécution du plan de retraite des mascottes que le conseil scolaire a approuvé en janvier 2022.

La prochaine étape du processus consiste à demander aux membres de la communauté de remplir le sondage qui se trouve à surveymonkey.com/r/MorrisCHS

« Nous demandons que cette enquête soit largement diffusée dans les médias d’information et les médias sociaux afin de solliciter autant de commentaires que possible. Le lien sera également placé sur notre site Web. C’est un très court sondage qui donne aux gens la possibilité de faire des suggestions pour une nouvelle mascotte, et aussi de fournir des commentaires supplémentaires qui peuvent aider le Conseil dans ce processus », a déclaré le Dr Craig Ortiz, surintendant du district.

L’enquête restera ouverte jusqu’au 31 août.

“Le conseil recevra ensuite un rapport sur les commentaires recueillis afin qu’il puisse décider de la marche à suivre”, a déclaré Ortiz.