Morris Chop Shop annonce un nouveau menu à faible coût pour les clients âgés de 60 ans et plus – Shaw Local

Morris Chop Shop s’est associé au Community Nutrition Network and Senior Services Association pour offrir un programme «Dine Around Town», qui offrira des repas spéciaux à faible coût aux résidents du comté de Grundy âgés de plus de 60 ans jusqu’à trois fois par semaine.

Les propriétaires de Chop Shop, Jackie Clisham et Time Berner, proposeront sept repas au choix adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées. Ce menu spécial sera offert à compter du mercredi 4 janvier.

Community Nutrition Network ouvrira ses portes pour enregistrer les clients pour les repas mensuels sur des cartes de paiement préchargées de 8 h à 11 h le mardi 3 janvier à son bureau au premier étage de Saratoga Towers, 1700 Newton Place à Morris. Les personnes intéressées peuvent également appeler le CNNSSA au 815-941-1590 de 8 h à 13 h en semaine pour plus d’informations.

Le don suggéré pour chaque repas est de 6 $. CNNSSA est un service à but non lucratif basé sur des dons pour les personnes âgées de 60 ans et plus, leurs conjoints et leurs soignants. Personne ne sera refoulé s’il n’est pas en mesure de payer.

Le menu du dîner Dine Around Town comprendra des plats favoris comme le mac-‘n’-cheese Chop Shop, les fettuccine et les boulettes de viande, le steakhouse stroganoff et ses salades signature.

Le menu sera offert les mercredis de 16 h à 20 h, les jeudis de 16 h à 21 h et les dimanches de 15 h à 20 h durant les heures régulières des Morris Chop Shops. Les clients sont invités à dîner sur place ou à emporter. Tous les repas répondent aux normes fédérales américaines en matière de nutrition pour les personnes âgées et le menu a été examiné et approuvé par un diététicien agréé avec AgeGuide, l’agence de l’État sur le vieillissement, selon un communiqué de presse du CNNSSA.