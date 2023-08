Morris approuve les offres de construction de routes financées par la taxe sur les carburants pour 2023 – Shaw Local

Les routes autour de Morris devraient faire l’objet de quelques améliorations et entretiens dans les mois à venir après que le conseil municipal de Morris a approuvé lundi soir trois offres pour le pavage, le traçage et le revêtement étanche des routes de la ville.

L’offre la plus basse pour le projet de pavage est venue de D Construction à 399 595,91 $, tandis que l’offre la plus basse pour le projet de tracé de route s’est élevée à 34 553,50 $ de Varsity Striping and Construction Company. Le revêtement d’étanchéité est venu à 134 484 $ de Steffens 3D Construction.

Le maire Chris Brown a déclaré qu’il pensait que les offres aussi basses étaient un succès, car la ville disposait d’un budget de 650 000 $ pour couvrir ces projets. Les offres totales du projet ont fini par s’élever à un total de 568 633,41 $.

Le conseil municipal de Morris a également approuvé l’achat de quatre nouveaux panneaux de surveillance de la vitesse à énergie solaire pour le service de police.

« Nous avons reçu beaucoup de commentaires de personnes disant que nous avons trop de personnes en excès de vitesse », a déclaré l’échevin Julian Houston. « Certaines personnes disent qu’elles veulent mettre des panneaux d’arrêt, mais cela ne fait que déplacer les speeders ailleurs. Nous espérons qu’en obtenant ces panneaux de vitesse, nous pourrons les ralentir.

L’échevin Herb Wyeth a déclaré que la ville disposait déjà de deux panneaux de surveillance de la vitesse à énergie solaire, mais que l’un d’eux avait besoin d’être réparé et que l’autre avait été volé.