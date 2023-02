Morris adolescent condamné à 35 ans pour le meurtre de Beverly Lambert – Shaw Local

MORRIS – Un garçon de 16 ans de Morris a été condamné à 35 ans de prison mercredi après avoir accepté un plaidoyer pour le meurtre en août 2022 d’une femme de Shorewood après l’avoir abattue lors d’une attaque apparemment aléatoire.

Cortez Rice, de Morris, avait été accusé de six chefs de meurtre au premier degré après avoir abattu Beverly A. Lambert, 25 ans, le 4 août 2022, alors qu’elle venait chercher son enfant de 22 mois à la garderie. .

Rice n’a plaidé coupable qu’à un chef d’accusation de meurtre au premier degré, les autres charges ayant été abandonnées dans le cadre de l’accord. Ses trois affaires juvéniles en cours, pour intrusion criminelle dans la propriété, vol au détail et voies de fait graves, ont également été levées.

Riz Cortez (Bureau du shérif de Grundy)

Le procureur de l’État du comté de Grundy, Russel Baker, a exposé l’affaire, citant que le 2 août 2022, la police a été informée d’une vidéo circulant sur Snapchat de Rice utilisant une arme de poing semi-automatique sur Southmore Road.

Le 4 août, Baker a déclaré que Rice avait laissé une note de suicide pour sa mère sous la porte vers 16h20 et était allé chercher un tour à Walmart. Il a frappé à la porte d’une voisine, qui l’a menacé avec son bouledogue pour qu’il quitte le pas de sa porte.

Lambert est arrivée pour récupérer son enfant, a laissé sa voiture tourner pour la garder au frais et, alors qu’elle se dirigeait vers la porte du soignant, Rice l’a suivie à l’intérieur et lui a tiré deux balles dans la nuque avec une arme de poing de 9 mm.

La gardienne a entendu les coups de feu et a ouvert la porte pour voir Lambert au sol, a enfermé les enfants et elle-même à l’intérieur de la maison jusqu’à l’arrivée de la police.

Baker a déclaré que Rice s’était enfuie dans le véhicule de Lambert et avait fait le tour de Joliet, s’arrêtant chez Portilo pour un grand sprite et une grande frite avant d’être appréhendée par les forces de l’ordre à l’aide de la technologie des caméras de flocage. Une fois, Rice, appréhendé, a donné un faux nom à la police.

Baker a déclaré que l’arme de poing de 9 mm utilisée par Rice avait été volée dans une maison de Pleasant Drive, où un garçon de 13 ans a montré à Rice l’arme que sa mère gardait sous son matelas. Le propriétaire de la maison a informé la police que l’arme avait disparu et la police a fait correspondre le numéro de série à l’arme utilisée pour tuer Lambert.

Après que l’accusation a exposé son cas, le juge Scott Belt a demandé à Rice s’il souhaitait faire une déclaration d’attribution, dans laquelle un accusé se voit offrir la possibilité de s’adresser au tribunal pour exprimer des remords et expliquer les circonstances personnelles qui pourraient être prises en compte lors de la détermination de la peine. Rice a dit: “Non monsieur.”

Rice servira 35 ans dans le Département des services correctionnels de l’Illinois avec 189 jours purgés et trois ans de libération surveillée. Il a 30 jours pour faire appel.

À la suite de l’audience, Baker a déclaré que cette affaire était “l’un des crimes les plus insensés” qu’il ait rencontrés dans sa carrière et a qualifié le motif de Rice de “casse-tête”.

“Si je devais deviner, je crois qu’il cherchait à tirer sur quelqu’un avec cette arme et à faire quelque chose d’horrible avec. il allait soit être contre [the neighbor] mais elle avait un pitbull et a réussi à lui faire peur, alors il est allé vers la meilleure victime suivante et je pense que son objectif était de faire quelque chose d’horrible et de mettre fin à sa propre vie », a-t-il déclaré.

La mère de Beverly Lambert, Jenetta Walker, a déclaré au Morris Herald-News après l’audience qu’elle ne pensait pas que justice avait été rendue dans le cas de sa fille, mais qu’ils devaient prendre ce qui avait été donné.

« Justice ne sera jamais rendue pour la perte de sa vie. À mes yeux, il aurait dû avoir une vie pour une vie. Mais dans l’Illinois, ce n’est pas la loi. Le maximum que nous pouvions obtenir était de 40 ans, nous nous sommes donc contentés de 35 ans. Mais justice ne sera jamais rendue car je ne récupérerai jamais ma fille », a-t-elle déclaré.

Walker a dit qu’elle voulait que les gens se souviennent de la vie que Lambert a vécue pendant le court laps de temps où elle était ici et de toutes les vies qu’elle a touchées.

« Elle aimait la vie. Elle aimait les gens. Elle aimait glamouriser et se déguiser. Elle aimait les gens et c’est ce que nous voulons que tout le monde sache et se souvienne d’elle par son sourire, sa beauté. Elle a touché tout le monde. Au cours des 25 années où elle était ici, elle a touché beaucoup de gens », a-t-elle déclaré.