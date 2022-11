Morris accueillera la tête de série Mahomet-Seymour en quarts de finale samedi – Shaw Local

MORRIS – Invaincu et tête de série dans la tranche sud des séries éliminatoires de classe 5A, Mahomet-Seymour fera le voyage vers le nord sur la route 47 pour affronter Morris en quarts de finale samedi après-midi à 16 h.

Les Bulldogs ont établi un dossier de 11-0, battant leurs adversaires 524-162. Ils ont battu Ottawa 40-14 à domicile au premier tour des séries éliminatoires et Metamora 44-28 à domicile au deuxième tour.

Morris, quant à lui, entre dans le match avec une fiche de 9-2, les deux seules défaites face aux invaincus Richmond-Burton et Sycamore. Morris possède un avantage de 427-138 sur ses adversaires. Morris a remporté une victoire de 42-14 contre LaSalle-Pérou au premier tour à domicile, puis est parti sur la route et a frappé Centralia 56-0 au deuxième tour.

Mahomet-Seymour présente une attaque à haut score, dirigée par le quart-arrière Wyatt Bohm, qui a lancé pour 2 322 verges et 33 touchés contre six interceptions. Il a réussi 149 passes sur 224. La principale menace pour Bohm est le receveur Quenton Rogers, qui a 58 réceptions pour 1 124 verges et 18 touchés. Rogers a également couru le ballon 15 fois pour 238 verges et sept touchés. Un autre meilleur receveur est Valiant Walsh, qui a 474 verges et neuf touchés sur 41 attrapés.

Les Bulldogs ne sont pas strictement une équipe de passes, car le porteur de ballon Luke Johnson a couru pour 976 verges et 10 touchés en 129 courses bien qu’il n’ait pas joué en deux matchs.

“Leur quart-arrière a un bras très fort”, a déclaré l’entraîneur de Morris, Alan Thorson. «Il peut vraiment lancer le ballon. La principale menace est le n ° 5 [Rogers]. C’est un receveur, mais ils vont aussi courir avec lui et le mettre dans le champ arrière en tant que porteur de ballon. Ils font beaucoup de choses différentes pour mettre le ballon entre ses mains. N° 17 [Walsh] est aussi un bon receveur et n°25 [Johnson] est un bon porteur de ballon pour eux.

“D’après ce que nous avons vu, leur attaque n’a pas beaucoup de coups qui ne se terminent pas par des touchés, donc ça va être un défi pour notre défense.”

La semaine dernière, la défense Morris a limité Centralia à seulement 77 verges au total.

Sam Reddinger (à droite) et la défense Morris tenteront de contenir une puissante attaque Mahomet-Seymour samedi. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Morris contre avec une attaque qui a été équilibrée pendant la majeure partie de la saison, mais n’a lancé qu’une seule passe dans la victoire contre Centralia. Cette passe est allée pour un touché de 27 verges de Carter Button à Sam Reddinger. Pour l’année, Button a complété 76 des 113 passes pour 987 verges et 14 touchés contre seulement deux interceptions. Le jeu de course a été étalé, avec Ashton Yard en tête avec 777 verges et 13 touchés en 105 courses. Jacob Swartz a 562 verges et neuf touchés en 68 courses. Les cibles préférées de Button dans les airs sont AJ Zweeres (36 attrapés, 515 yards, 9 TDs) et Will Knapp (18 attrapés, 260 yards, 4 TDs).

“La défense de Mahomet est très agressive”, a déclaré Thorson. “Ils ont un 3-3 et ils ont de bons secondeurs.”

Brennan Houser mène les Bulldogs avec 71 plaqués, dont cinq pour perte. Vient ensuite Nick Golden avec 48 plaqués, dont 11 pour perte et Benjamin Wagner avec 45 plaqués, dont 14 pour perte.

Il s’agit de la première apparition de Morris en quarts de finale depuis 2017, lorsqu’ils ont terminé deuxième de la classe 4A contre Rochester, tandis que Mahomet-Seymour a atteint les quarts de finale la saison dernière avant de tomber face à Morton, 40-28 après que Morton a battu Morris 28-24 au deuxième tour. .

“Il n’y a pas de mauvaises équipes en quart de finale”, a déclaré Thorson. «Nous savons que nous allons devoir sortir et être physiques, exécuter et limiter nos erreurs. Nous sommes en bonne santé et avons extrêmement bien joué ces dernières semaines. Vous ne pensez pas tous qu’une défaite est bonne, mais peut-être que la défaite de la semaine 9 contre Sycamore était le signal d’alarme dont nous avions besoin. Nous sommes une équipe changée depuis lors.

«Nous avons eu deux bons matchs éliminatoires, dans les trois phases. Notre attaque a été bonne, notre défensive a été bonne et nos équipes spéciales ont bien joué. Nous avons juste besoin d’être là-bas samedi et de continuer à faire ce que nous avons fait.