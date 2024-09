Morphosis élève des volumes revêtus de béton autour du musée d’art de Dallas

Le studio d’architecture Morphosis a équilibré de longues galeries sur des poutres massives et revêtues de béton préfabriqué à motifs au musée Crow Museum of Asian Art à Dallas, au Texas.

Le bâtiment fait partie de la première phase de l’O’Donnell Athenaeum, un campus artistique de l’Université du Texas à Dallas (UT Dallas). Il s’agit d’un deuxième emplacement pour le Musée Crow d’art asiatique.

Réalisé avec un cabinet d’architecte local GFFle bâtiment s’étend sur deux niveaux, la majeure partie de l’espace de la galerie se trouvant à l’étage supérieur.

Plusieurs de ces galeries sont surélevées par rapport au sol et soutenues par de larges poutres en V. Le côté est du bâtiment est légèrement séparé du bâtiment principal et forme une barre en porte-à-faux sur les côtés nord et sud, appelée les galeries de la barre.

Autour du périmètre, les blocs soulevés forment une passerelle couverte autour du bâtiment pour fournir de l’ombre pendant l’été chaud de Dallas.

Le directeur de Morphosis, Arne Emerson, a déclaré à Dezeen que les éléments surélevés ont été conçus pour créer une impression « d’ouverture » et « d’accueil » – comme une étreinte, une idée qui sera renforcée à mesure que les autres bâtiments de l’Athénée seront construits.

« En soulevant le bâtiment et en plaçant toutes les galeries au deuxième étage et en créant ces espaces extérieurs couverts qui deviennent essentiellement la circulation du bâtiment lui-même. »

Du côté sud, la structure est pincée lorsqu’elle rencontre les galeries de bars en porte-à-faux nord-sud.

Ici, Morphosis a placé un mur de verre massif qui s’étend jusqu’au plafond pour créer un atrium partiel qui alimente en lumière le vide à deux étages entre la structure principale et les galeries du bar.

Cet espace fait office de hall d’entrée avec un escalier menant aux galeries supérieures.

Des salles de lecture, des salles de conférence et d’autres espaces événementiels ont été aménagés au rez-de-chaussée, dont beaucoup offrent une vue sur le reste du campus à travers les murs de verre du sol au plafond.

Un escalier central dans le hall mène au corps principal, les galeries Crow. Des passerelles traversent le hall à double hauteur et mènent à une mezzanine qui permet la circulation vers les galeries Bar.

Un pont couvert supplémentaire a été placé sur le côté nord, entre les galeries du bar et le bâtiment principal, et passe essentiellement à l’extérieur du bâtiment et y retourne, selon Emerson.

Les volumes de la galerie surélevée ont été revêtus de béton préfabriqué blanc sablé mélangé à de la silice. Selon Emerson, le motif est vaguement basé sur les motifs observés dans certains des motifs de la collection du musée.

Des coupes horizontales légèrement inclinées ont été placées partout, laissant de la place aux fenêtres qui apportent de la lumière supplémentaire dans les espaces de la galerie.

Les espaces de la galerie ont été conçus avec Morphosis, et chacun d’eux possède une couleur unique pour compléter les collections. Un sol en béton poli a été utilisé partout.

« En règle générale, les architectes ne sont pas chargés de concevoir des expositions », a déclaré Emerson. « C’est pourquoi présenter les galeries sous un angle différent apporte beaucoup de texture et de richesse à chacune de ces pièces. »

Les travaux de construction du deuxième bâtiment du complexe, qui sera un centre des arts du spectacle, ont déjà commencé.

Morphosis a été fondé par l’architecte Thom Mayne, lauréat du prix Pritzker d’architecture. Parmi les projets récents du studio, on compte un musée en terre cuite à Costa Mesa, en Californie.

La photographie est de Mauricio Rojas.