Morphosis achève le Crow Museum of Asian Art pour le nouveau quartier des arts de l’UT Dallas | Nouvelles

Aujourd’hui a marqué l’ouverture du musée d’art asiatique Crow Art de Morphosis, d’une superficie de 57 000 pieds carrés, pour l’Université du Texas à Dallas. Le projet fait partie d’un plus grand quartier culturel de 12 acres appelé sur le campus de Richardson qui comprendra deux nouveaux musées, un centre des arts du spectacle et une grande place.

La nouvelle installation de deux étages double l’espace du musée actuel. Elle sera suivie plus tard par la phase II, avec un autre bâtiment de deux étages destiné à la musique et 66 000 pieds carrés d’espace intérieur et extérieur programmable. La phase III comprendra une structure de parking et un troisième bâtiment de musée qui n’a pas encore été nommé, selon un communiqué de presse.

L’associé Arne Emerson dirige le plan directeur de l’Edith et Peter O’Donnell Jr. Athenæum et déclare : « En permettant une visibilité sur les processus d’apprentissage et de création à l’intérieur et en fournissant une variété d’espaces pour une interaction à la fois planifiée et spontanée, nous avons visé pour faire des arts une partie intégrante de l’expérience quotidienne sur le campus. Nous sommes impatients de voir l’impact transformateur de la vision ambitieuse de l’UT Dallas à mesure qu’elle prend forme dans ces nouvelles installations.

Les panneaux préfabriqués texturés de la façade confèrent au design une « identité holistique » qui répond aux autres bâtiments du campus et au vaste ciel du Texas au-dessus.

Sur les dernières photos du projet, vous verrez la preuve d’une collaboration minutieuse entre l’entreprise et les employés de Crow pour concevoir les 12 galeries du deuxième étage (dont 8 dédiées à l’art asiatique).

Le reste du programme de construction comprend la salle de lecture Brettell, des archives d’études d’objets d’art, un studio de conservation, des zones de stockage, un hall multifonctionnel et plusieurs espaces de conférence et d’événements.

Morphosis déclare : « L’approche de conception cherche à créer un environnement unique et riche en couleurs pour chaque collection en créant des « pièces dans les pièces ». Les galeries clés du bâtiment sont conçues pour exposer les œuvres dans des conditions d’éclairage naturel, avec des puits de lumière et des fentes de fenêtre qui permettent à la lumière indirecte du nord de pénétrer dans ces galeries.