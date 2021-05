Morningstar met en garde contre l’investissement technologique thématique, popularisé par Cathie Wood

L’investissement thématique de par sa nature est enclin aux investisseurs qui recherchent des thèmes d’actualité : énergie propre, cloud computing, véhicules électriques, technologie des batteries, réalité virtuelle, jeux, robotique, intelligence artificielle, cybersécurité. Ces thèmes entrent et sortent de popularité. Les investisseurs thématiques parient qu’ils ont choisi un thème gagnant, mais parce que les fonds thématiques choisissent des parties étroites, souvent volatiles, du marché qui tombent en faveur et en disgrâce, ils souffrent de taux d’échec élevés : près d’un tiers de tous les les fonds ont fermé au cours des 10 dernières années et 34 % ont sous-performé le marché boursier au sens large.

Alors que les investissements technologiques thématiques ont bien fonctionné en 2020, le bilan est beaucoup plus médiocre sur des périodes plus longues.

Les frais élevés sont l’un des principaux contributeurs à la sous-performance des investissements thématiques. Les fonds thématiques, dont beaucoup sont gérés activement, facturent des frais beaucoup plus élevés que les fonds généraux et même la plupart des ETF.

L’investissement thématique est amusant et facile à comprendre. J’achète la cybersécurité ! Je possède la fintech ! J’aime l’énergie propre !

Si vous aimez le thème mais n’avez pas les ressources nécessaires pour enquêter sur des entreprises individuelles, l’investissement thématique est logique.

Mais le rapport de Morningstar est un signal pour les investisseurs : ne vous leurrez pas. Vous n’avez pas trouvé le secret de la richesse boursière.

« Certaines des mêmes personnes seront probablement brûlées lorsque la fortune des thèmes les plus populaires déclinera inévitablement et que les investisseurs se précipiteront pour les sorties », prévient Morningstar. « Aussi opportun que cela puisse paraître aujourd’hui, certains thèmes vieilliront mal. Les investisseurs doivent se demander : cet ETF de travail à domicile sera-t-il toujours pertinent dans trois ans ? »

Que doit faire l’investisseur moyen ? « En raison de leur exposition plus étroite et de leur profil de risque plus élevé, les fonds thématiques sont mieux utilisés pour compléter plutôt que remplacer les avoirs de base existants », a déclaré Kenneth Lamont, analyste de recherche senior chez Morningstar et auteur du rapport.