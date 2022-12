Morning Start : Sauvé par une émission télévisée

Bonjour à tous! J’espère que vous avez passé un bon week-end ! Maintenant, commençons votre semaine !

Fait amusant: Un homme accusé à tort de meurtre a été innocenté après que des images aient montré qu’il assistait à un match des Dodgers de Los Angeles. Ce ne sont pas les images des Dodgers qui l’ont sauvé. Un épisode célèbre de Curb Your Enthusiasm de HBO a été filmé au Dodger Stadium pendant le match. Les images ont prouvé que l’homme était au match et non au meurtre.

Il y a un court documentaire de 40 minutes à ce sujet sur Netflix.

En ce jour

En 1858, les premières pièces de monnaie canadiennes sont mises en circulation.

En 1930, le comité des règles du baseball apporte de nombreux changements au jeu, l’un des principaux changements étant la double règle de base.

En 1946, le détergent à lessive « Tide » est lancé.

En 1968, Arthur Ashe devient le premier joueur de tennis noir à être classé n°1.

En 1988, la première de “Rainman”.

En 2003, Paul Martin est nommé le 21e premier ministre du Canada après le départ de Jean Chrétien.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée de la décoration du pain d’épice, la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle et la Journée nationale du poinsettia.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Multiples surdoses, des seringues dans le quartier tombent sur les épaules d’une femme inquiète de Kelowna. En savoir plus ici.

Les services de laboratoire du centre de santé de Keremeos ont été réduits en raison d’un manque de personnel. En savoir plus ici.

Festival of Trees brille par son soutien aux familles en difficulté du nord de l’Okanagan. En savoir plus ici.

Tendance

Ce gars essaie de faire connaître sa ville comme la capitale mondiale du poulet tendre.

La capitale mondiale des tendres de poulet. @wbznewsradio pic.twitter.com/ZpxCxJ70VB — Matt Shearer (@MattWBZ) 8 décembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le chanteur Frank Sinatra (aurait eu 107 ans), l’actrice Regina Hall (52 ans), l’animateur de télévision Bob Barker (99 ans), l’actrice Jennifer Connelly (52 ans), l’actrice Mayim Bialik (47 ans ), et la chanteuse Dionne Warwick (82).

Bon lundi et bonne semaine à tous !

