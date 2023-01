Morning Start : Nouveau record pour la plus grande pizza du monde

Bonjour Okanagan! Commençons votre mercredi !

Fait amusant: Un Youtuber nommé Airrack et Pizza Hut ont collaboré pour battre le record du monde Guinness de la plus grande pizza du monde. La pizza mesure 13 900 pieds carrés et pèse 13 653 livres avec plus de 630 000 morceaux de pepperoni et a été coupée en 68 000 tranches.

Histoire vraie : Quand j’avais 8 ans, j’ai organisé une soirée pizza dans un bowling et personne ne s’est présenté. Pour me venger, j’ai passé les 18 dernières années à inventer comment faire la plus grande pizza du monde et aujourd’hui c’est arrivé. Personne ne dépasse les pizzas de la hutte. @pizzahut pic.twitter.com/P3GzlmwdcX — Airrack (@airrack) 21 janvier 2023

à partir de maintenant, nous ne passerons que par les recordmans. Criez à @airrack pour nous avoir aidés avec le PLUS GRAND NEW YORKER DU MONDE pic.twitter.com/fIGbKnYwt0 — Pizza Hut (@pizzahut) 20 janvier 2023

Après la confirmation du record du monde, la pizza a été donnée à diverses banques alimentaires.

En ce jour

En 1924, les premiers Jeux olympiques d’hiver s’ouvrent à Chamonix, en France.

En 1947, le gangster américain Al Capone meurt à 48 ans.

En 1961, le film d’animation de Disney “Les 101 Dalmatiens” est sorti.

En 1970, M*A*S*H fait ses débuts.

En 2005, le rover Opportunity/Spirit de la NASA atterrit sur Mars.

En 2017, l’actrice Mary Tyler Moore décède à 80 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la journée Robbie Burns, la journée nationale des tacos au poisson, la journée nationale du café irlandais, la journée opposée et la journée d’observation de la météo.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Affichez « snow pitié » lorsque vous votez pour le nom de la nouvelle souffleuse à neige de Kelowna. En savoir plus ici.

Femme, deux agents de la GRC secourus après être tombés à travers la glace sur le lac Mara près de Sicamous. En savoir plus ici.

Les spectacles se poursuivront après inondation au théâtre de Vernon. En savoir plus ici.

Que pensez-vous de ces maillots/promotions de cette équipe de Ligue mineure de baseball ?

Exceptionnel : Le @HickoryCrawdadsla haute filiale Single-A des Texas Rangers, changera son nom en Hickory Dickory Docks pour un homestand de trois matchs en août. Leurs chapeaux comporteront bien sûr une souris faisant tourner une horloge. (H/T @MiLBPromos) pic.twitter.com/7NU6IIkqgs —Darren Rovell (@darrenrovell) 24 janvier 2023

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec la chanteuse Alicia Keys (42 ans) et le poète écossais Robbie Burns.

passez une bonne journée tout le monde!

