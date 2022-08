Morning Start : le meilleur ami de l’homme

Bon mois d’août à tous ! Espérons que votre retour à la semaine de travail ne soit pas trop dur après le long week-end !

Amusement Réalité : Un chercheur de sexe masculin a découvert que son taux de réussite pour obtenir le numéro de téléphone d’une femme était d’environ 9 %, mais qu’il passait à 28 % lorsqu’il avait un chien avec lui.

En ce jour

En 1776, la déclaration d’indépendance des États-Unis a été signée.

En 1943, un torpilleur de l’US Navy commandé par John F. Kennedy est coulé par un destroyer japonais.

En 1990, l’Irak envahit le Koweït, déclenchant la guerre du golfe Persique.

En 1999, ‘Le Sixième Sens’ sort en salles.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale du livre de coloriage, la Journée nationale du sandwich à la crème glacée et la Soirée nationale.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Femme dans un état grave mais stable après un accident de bateau près de la marina de West Kelowna. Lisez-le ici.

Canons d’enneigement Apex Mountain prêts à combattre les incendies de forêt. En savoir plus ici.

Fermier shuswap subjugué par la gentillesse des habitants. Obtenez l’histoire complète ici.

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland (54 ans), le réalisateur Kevin Smith (52 ans), la chanteuse pop Charli XCX (29 ans) et la star du basket Kristaps Porzingis (27 ans).

