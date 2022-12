Morning Start : le Canada adore le macaroni au fromage

Bonjour à tous! Commençons votre mercredi !

Fait amusant: Le Canada consomme plus de Kraft Dinner/Kraft Mac and Cheese que tout autre pays. Plus de 1,7 million de boîtes sont vendues par semaine au Canada.

En ce jour

En 1944, Maurice ‘Rocket’ Richard devient le premier joueur de l’histoire de la LNH à inscrire huit points dans un match.

En 1975, le « Hail Mary » est né lorsque le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Roger Staubach, lance un touché de 50 verges avec 32 secondes à jouer pour gagner le match de la ronde divisionnaire NFC.

En 2002, le site de recherche d’emploi LinkedIn est créé.

En 2021, John Madden, entraîneur de football et diffuseur du Temple de la renommée, décède à 85 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la journée du jeu de cartes, la journée nationale d’appel à un ami, la journée nationale du téléchargement, la journée nationale des bonbons au chocolat et la journée nationale du court métrage.

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le chanteur John Legend (44 ans), l’auteur de bandes dessinées Stan Lee (aurait eu 100 ans), l’acteur Denzel Washington (68 ans), l’actrice Maggie Smith (88 ans), l’animateur de télévision Seth Meyers (49) et l’acteur Joe Manganiello (46).

