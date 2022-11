Morning Start : la population mondiale

Bonjour Okanagan! Commençons votre mercredi !

Fait amusant: On estime que dans une semaine, la population de la Terre atteindra 8 milliards.

En ce jour

En 1861, le premier match de football documenté au Canada a lieu à l’Université de Toronto.

En 1904, le premier vol d’avion de plus de cinq minutes a lieu.

En 1982, le boxeur Sugar Ray Leonard prend sa retraite… pour la première fois.

En 2006, le chanteur David Bowie se produit sur scène pour la dernière fois.

En 2019, la dernière édition du segment Hockey Night in Canada «Coach’s Corner» a lieu, mettant fin à une course de 37 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est le British Pudding Day, le Go To An Art Museum Day et le National Fried Chicken Sandwich Day.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Se souvenir des anciens combattants autochtones qui ont risqué leur vie mais ont été dépouillés de leur communauté. En savoir plus ici.

La campagne du coquelicot a commencé à Penticton avant le jour du Souvenir. En savoir plus ici.

Croquis du présumé suspect d’enlèvement d’enfant de Vernon publié. En savoir plus ici.

Tendance

C’est un chien intelligent.

le chien attend avec enthousiasme le camion de crème glacée et obtient un cône gratuit

(médias jukin) pic.twitter.com/tnN4Q2mECt – lemondeduchien (@lemondeduchien) 7 novembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le lutteur Chris Jericho (52 ans), le rappeur French Montana (38 ans), le chanteur country Chris Lane (38 ans), l’acteur Lou Ferrigno (71 ans) et le chanteur de rock Tom Fogerty (aurait été 82).

Restez au chaud, conduisez prudemment et bonne journée à tous !

