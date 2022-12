Morning Start : la dure journée de Thomas Earl

Bonjour et bon jeudi à tous ! Commençons votre jeudi !

Fait amusant: En 1932, un homme du nom de Thomas Earl a eu une dure journée et ce fut sa dernière.

Earl, un gardien de zoo à Cleveland, Ohio, a été licencié le matin mais a dû terminer la journée. Plus tard dans la journée, alors qu’il nourrissait les ours, l’un des ours l’a mutilé. La police est arrivée et a tiré sur l’ours, mais a également accidentellement tiré sur Earl. Dans la foulée, il a été déterminé qu’Earl était déjà mort avant que la police ne lui tire accidentellement dessus.

En ce jour

En 1925, le premier match de hockey au Madison Square Garden est joué.

En 1939, ” Autant en emporte le vent ” est créé.

En 1964, la Chambre des communes du Canada a approuvé le drapeau à feuille d’érable rouge.

En 1966, Walt Disney meurt à 65 ans.

En 1979, le jeu de société Trivial Pursuit est développé.

En 2004, “Million Dollar Baby” sort en salles.

En 2015, le maire de Flint, dans le Michigan, déclare l’état d’urgence concernant l’eau contaminée.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du thé, la Journée des cupcakes au citron, la Journée nationale des cupcakes et la Journée nationale des cadeaux.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Tendance

Si vous créez vos propres cartes de Noël, assurez-vous de choisir la bonne photo…

J’ai essayé d’utiliser l’application mobile Shutterfly pour concevoir mes cartes de Noël. J’ai sélectionné la mauvaise photo dans ma pellicule, alors j’en ai maintenant 90. pic.twitter.com/QrxUQUillP —Dan White (@atdanwhite) 14 décembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’actrice Maude Apatow (25 ans), l’acteur Adam Brody (43 ans), l’acteur Don Johnson (73 ans) et l’actrice Rachel Brosnahan (32 ans).

