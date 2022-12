Morning Start : la Californie en tant que pays

Bonjour Okanagan! Commençons votre jeudi !

Fait amusant: Si la Californie était son propre pays, ce serait le cinquième pays le plus riche du monde.

En ce jour

En 1913, Ford Motor Company fabrique la première chaîne de montage au monde, créant le modèle T.

En 1931, la succursale d’Ottawa de la Monnaie royale ouvre ses portes sous le nom de Monnaie royale canadienne.

En 1953, la première édition de Playboy est publiée avec l’actrice Marilyn Monroe en page centrale.

En 1955, Rosa Parks est arrêtée pour avoir refusé de se déplacer à l’arrière du bus.

En 1959, la première photo couleur de la Terre est prise.

En 1988, la première Journée mondiale du sida a pour but de sensibiliser le public à l’épidémie.

En 1996, Wayne Gretzky devient le premier et le seul joueur à atteindre 3 000 points dans la LNH.

En 2019, le premier patient traçable est confirmé avoir le COVID-19.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale du sida, la Journée nationale de soutien aux femmes, la Journée de la pomme rouge, la Journée sans art, la Journée nationale des lumières de Noël, la Journée nationale de l’emporte-pièce, la Journée nationale de l’écorce de menthe poivrée et la Journée nationale de la protection des emballages.

C’est aussi un nouveau mois ! Décembre est le mois des dons, le mois national des amoureux des chats, le mois national de la prévention de l’alcool au volant et de la drogue au volant, le mois national des liens, le mois national du bénévolat, le mois national de rédaction d’un plan d’affaires, le mois des droits universels de la personne et le mois mondial de la sécurité des services alimentaires.

Dans le cas où vous l'avez manqué

Faites attention à la poudre blanche et rose pâle : Alerte aux drogues à Kelowna et à Vernon. En savoir plus ici.

Un conseiller municipal de Kelowna s’excuse pour un «commentaire inapproprié» fait lors d’une audience publique. En savoir plus ici.

Cristall gagne la bataille, Bedard gagne la guerre alors que les Rockets de Kelowna tombent devant une foule à guichets fermés. En savoir plus ici.

Êtes-vous enthousiasmé par le film Super Mario ? !

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’actrice Zoe Kravitz (34), la chanteuse/actrice Janelle Monae (37), le chanteur Vance Joy (35), la comédienne Sarah Silverman (52), la chanteuse/actrice Bette Midler (77), le comédien Richard Pryor (aurait eu 82 ans) et Larry Walker (66 ans), membre du Temple de la renommée de la MLB et natif de Maple Ridge.

Excellent jeudi à tous !

