Morning Start : Fusion Pittsburgh-Philadelphie – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! J’espère que tout le monde a passé une excellente saison de Noël / vacances ! Commençons votre journée !

Fait amusant: Au cours de la saison 1943, en raison du départ de joueurs pour participer à la Seconde Guerre mondiale, les Steelers de Pittsburgh et les Eagles de Philadelphie ont fusionné en une seule équipe pour la saison. Ils s’appelaient les Steagles de Pittsburgh-Philadelphie.

En ce jour

En 1932, le Radio City Music Hall ouvre à New York.

En 1967, Leonard Cohen sort son premier album.

En 1968, Apollo 8 revient sur Terre.

En 1972, le 14e premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, décède à 75 ans.

En 1981, Wayne Gretzky devient le joueur le plus rapide de l’histoire de la LNH à atteindre les 100 points en carrière (38 matchs).

En 2000, le joueur et copropriétaire des Penguins de Pittsburgh Mario Lemieux revient dans l’alignement pour la première fois en trois ans après avoir fait face à des problèmes de blessures et de cancer; a marqué un but et ajouté deux passes décisives.

En 2016, l’actrice Carrie Fisher décède à 60 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée de la fabrication de flocons de neige découpés, la Journée internationale de la préparation aux épidémies, la Journée nationale du gâteau aux fruits et la Journée de visite du zoo.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur Timothée Chalamet (27 ans), la chanteuse de rock Hayley Williams (34 ans), le chanteur country Walker Hayes (43 ans) et la star de tennis canadienne Milos Raonic (32 ans).

passez une bonne journée tout le monde!

