Morning Start : empreintes de langue – Kelowna Capital News

Fait amusant: Tout comme les empreintes digitales et les flocons de neige, aucune empreinte de langue n’est identique.

En ce jour

En 1898, WK Kellogg invente les céréales de flocons de maïs.

En 1988, le groupe de rap NWA sort son premier album “Straight Outta Compton”.

En 1992, “The Dream Team”, le basket-ball masculin américain remporte l’or aux Jeux olympiques de Barcelone.

En 1995, le rappeur Coolio sort son single “Gangster’s Paradise”.

En 2008, les Jeux olympiques d’été IXXX (29e) s’ouvrent à Pékin, en Chine.

En 2017, Disney coupe les liens avec Netflix et annonce qu’il créera son propre service de streaming.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du chat, la Journée nationale de la crème anglaise congelée, la Journée nationale du dollar, la Journée nationale du CBD, la Journée nationale du pickleball, la Journée nationale du mochi, la Journée nationale d’appréciation de la tarentule et la Journée nationale des courgettes sur le porche de votre voisin.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Cha-ching : billet de loto non réclamé de 500 000 $ vendu à Lake Country. En savoir plus ici.

Les communautés se mobilisent pour soutenir les évacués des incendies de forêt de Keremeos Creek. En savoir plus ici.

Vernon Search and Rescue aide un homme âgé à rentrer chez lui. En savoir plus ici.

Le but de chacun dans la vie devrait être d’aimer quelque chose autant que cet enfant aime le maïs.

C’est l’une des meilleures vidéos qui ait jamais existé. pic.twitter.com/ds90GMqH5l — Pépé (@capetownbrown) 5 août 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le chanteur Shawn Mendes (24 ans), la star du tennis Roger Federer (41 ans), l’acteur Dustin Hoffman (85 ans), la star de la MLB Anthony Rizzo (33 ans) et le Hockey Hall of Famer et ancien membre de la Chambre des Communes Ken Dryden (75).

