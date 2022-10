“Morning Run” de Rahul Gandhi génère des mèmes hilarants sur Internet

Récemment, le chef du Congrès Rahul Gandhi a été vu courir aux côtés de ses partisans lors de l’étape Telangana de son “Bharat Jodo Yatra”. La vidéo de l’incident est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux et est devenue la cible de nombreux mèmes. Dans la vidéo, on peut voir le leader courir avec enthousiasme et zèle. Il ne court pas seul mais il y a une foule qui le suit. Alors que certains ont comparé le leader à une fourmi, d’autres se contentent de retweeter la vidéo avec des remarques hilarantes.

“Incidemment, un journaliste l’a interrogé sur sa stratégie pour les prochaines élections du Gujarat et de HP juste avant cette vidéo”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Et il pense qu’il deviendra ainsi le prochain pm.” Voici quelques réponses :

Un morceau de sucre tombe par terre Fourmis : pic.twitter.com/eobFLoLDJr – J (@jaynildave) 30 octobre 2022

Ye Video To Bina Caption ke bhi drôle tha – जेंटल मैन (@ gentleman07_) 30 octobre 2022

Rahul Gandhi fuyant ses responsabilités politiques comme… pic.twitter.com/wz3p24plXW — Les Dialogues de Jaipur (@JaipurDialogues) 30 octobre 2022

Rahul Gandhi s’enfuit de ses “productions” de Bangkok pic.twitter.com/76hHPxyspn – Chacko (@kingmaker_ind) 30 octobre 2022

Et il pense par là qu’il deviendra le prochain pm. — Iamsanskruti45 (@iamsanskruti) 30 octobre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’il est trollé. Plus tôt, lorsque le Congrès a perdu les élections dans cinq États, les médias sociaux ont posé une question : où sont le Congrès et Rahul Gandhi ?

Prenant des fouilles pas si subtiles à Rahul Gandhi, les observateurs attentifs des résultats des élections à l’assemblée se sont moqués du membre du Congrès avec des mèmes. Gandhi, cependant, a « humblement accepté » le verdict du peuple.

« Acceptez humblement le verdict du peuple. Meilleurs vœux à ceux qui ont remporté le mandat. Ma gratitude à tous les travailleurs et bénévoles du Congrès pour leur travail acharné et leur dévouement. Nous en tirerons des leçons et continuerons à travailler pour les intérêts du peuple indien.

