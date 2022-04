Morning Joe Panel devient fou, furieux que le GOP renonce aux enregistrements sur bande comme « truqués »

On fait bien de regarder Morning Joe, que l’on aime ou non l’un des panélistes et animateurs habituels (il se trouve que je les aime). C’est important parce que, compte tenu des alternatives, c’est le spectacle que les initiés du Congrès et de la Maison Blanche regardent, même les républicains, qu’ils l’admettent ou non. On peut ergoter avec la définition de “sérieux” dans ce contexte, mais c’est l’émission politique la plus sérieuse offerte dans le créneau horaire le plus important.

L’un des plus forts de la série a toujours été Mika Brzezinski, et elle était particulièrement sur son jeu ce matin dans sa réponse à la réponse des républicains aux enregistrements de Kevin McCarthy. Beaucoup d’entre eux les renoncent simplement à les considérer comme… faux. Il n’y a pas de réalité dans le monde du GOP, pas une au-delà du dessin animé qu’ils créent.

Mika a écouté l’explication de la représentante Maria Salazar sur les bandes :

Il a été édité. Vous voyez, je connais l’art du montage, donc je ne sais pas dans quel contexte. Mais ce que je vous dis, c’est qu’il ne s’agit pas d’essayer de savoir ce qui s’est passé, ce qu’il a dit est toute l’histoire. Vous ne le voyez pas, ce que vous faites ? Vous savez, c’est comme si l’histoire jugerait les agences de presse dans 100 ans.

Mauvais. L’histoire jugera toute cette période comme la transition de la démocratie américaine à une dictature américaine, et Mika en sait quelque chose sur les dictatures.

“Mon Dieu. Je la connais. Elle sait tellement mieux.

Joe intervint, reprenant l’emphase de Mika :

« Ces gens savent qu’ils mentent et ils savent que nous savons qu’ils mentent. Ils savent que leurs soldats savent qu’ils mentent, mais ils continuent de mentir.

Après avoir noté que le représentant Glenn Grothman du Wisconsin a également déclaré que l’on ne peut jamais faire confiance à quoi que ce soit qui sorte de nos jours parce qu’ils peuvent épisser la bande comme ils le souhaitent, Mika est revenue sur son thème, ces mensonges flagrants et désinvoltes du type que Trump a utilisé lors de son ascension. sont maintenant la norme dans le parti.

L’ancienne directrice des communications de la Maison Blanche, Jennifer Palmieri, a déclaré que l’évidence, une prise de pouvoir fasciste de droite nécessite la destruction de la « vérité » :

“C’est comme si c’était le même combat. C’est comme si c’était du what aboutism, c’est ce que fait la Russie. C’est leur jeu. Le combat en Ukraine, comment les républicains mentent avec désinvolture et que tout le monde l’accepte et s’attend à ce que cela se produise, comment cela fait mal aux démocrates quand ils ne se lèvent pas pour riposter, à la fois en termes de repousser la guerre culturelle, mais aussi ces combats prennent tenez quand vous ne progressez pas. Vous savez, c’est à ce moment-là que les démocrates – quand vous ne faites pas de progrès au nom des travailleurs, c’est à ce moment-là que se produisent les trucs de la guerre culturelle.

La plupart des gens ne comprennent pas que la propagande, utilisée de la manière la plus efficace, n’est pas destinée à faire croire à une seule personne une chose à un moment donné. Il s’agit de convaincre les gens d’abandonner l’idée que la vérité existe même, peu importe s’ils l’obtiennent. Tout le monde a un angle. Vous pouvez parler à des personnes debout dans la pièce qui ont observé quelque chose, vous pouvez avoir une vidéo de quelque chose qui se passe, cela sera expliqué, tout le monde a un angle, c’est facile à assembler, créer sa propre vidéo, tout cela. On peut être dans la pièce, mais pouvez-vous faire confiance à ce qui a été entendu ? Tout le monde a un angle. Il n’y a pas de vérité. Chacun a sa propre vérité.

On le voit tous les jours au sein du Parti Républicain et c’est la preuve la plus solide qui existe qu’ils ont l’intention d’amener leur parti vers la droite dure, la droite fasciste, une dictature. Face à une démographie qui démontre clairement que leur avenir est celui d’un parti minoritaire (et d’une race minoritaire, si l’on se limite aux blancs et surtout aux hommes), ils n’ajustent pas leurs convictions pour attirer plus de monde à leur agenda. Non, ils maintiennent leur programme et s’emparent du pouvoir de la seule manière dont un parti minoritaire peut le faire, par le biais du fascisme. Et nous regardons cela se produire au ralenti.

Comme je l’ai signalé hier, les républicains ont déjà un plan pour gagner en 2024 sans tenir compte du vote populaire. Ils s’appuieront simplement sur les législatures des États et une marionnette SCOTUS, 5-4 sur une question critique du 12e amendement. En l’absence d’arrestations criminelles, énonçant LA VÉRITÉ, tout est prédestiné.

Vidéo: