Morneau : le gouvernement fédéral a “probablement” dépensé trop d’argent pour l’aide COVID ; craint la récession

L’ancien ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, dit qu’il pense que le premier ministre Justin Trudeau et le gouvernement libéral dont il faisait partie ont “probablement” trop dépensé pour stimuler la COVID-19. Maintenant, il est “inquiet” du potentiel d’une récession cette année.

Dans une interview exclusive avec le correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, diffusée dimanche lors de son premier épisode de la période des questions de CTV à 11 h HE, Morneau a déclaré qu’avec le recul, le montant de la relance économique et de l’aide COVID-19 que le gouvernement fédéral a versé dans le L’économie canadienne au pire de la pandémie mondiale, c’était peut-être trop.

Morneau a déclaré que lorsque vous regardez autour du monde, le Canada était l’un des pays qui “a fait du bon travail” lorsqu’il s’agissait de soutenir ses citoyens pendant cette période tumultueuse, mais “y en avait-il trop? Probablement”.

“Mais faire les choses exactement comme il faut, c’est difficile. Donc je pense que maintenant que nous avons l’avantage de voir ce qui s’est passé, je pense que nous devons être très prudents étant donné que nous savons que l’environnement économique auquel nous sommes confrontés est difficile”, a déclaré Morneau. m’a dit.

Selon un récent rapport du vérificateur général dénonçant les lacunes de la vérification de l’admissibilité dans le déploiement des programmes financiers COVID-19 des libéraux, les libéraux ont dépensé environ 211 milliards de dollars en aide COVID-19.

Les plus grands programmes d’avantages sociaux étaient la Subvention salariale d’urgence du Canada (CEWS), qui a versé 100,7 milliards de dollars à 460 000 entreprises, voyant 5,3 millions d’employés maintenus sur la liste de paie, et la prestation d’assurance-emploi qui est devenue la Prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB), et a vu 74,8 milliards de dollars envoyés à 8,5 millions de Canadiens.

Les commentaires de Morneau s’appuient sur une perspective qu’il exprime dans son nouveau livre à paraître et révélateur « Where To from Here : A Path to Canadian Prosperity » qui explore à la fois son temps dans l’un des plus hauts postes politiques du pays et ce qui l’a amené à démissionner en août 2020, ainsi que ses opinions sur le futur potentiel économique du pays.

Alors que Morneau a quitté le cabinet fédéral six mois après que les libéraux ont commencé à verser des milliards de dollars d’aide financière aux Canadiens et aux employeurs – au milieu de tensions avec Trudeau sur ce qu’il considère comme une divergence d’opinions sur la réduction de l’aide COVID-19 – pendant son temps dans le position financière supérieure, Morneau a défendu l’approche économique du gouvernement fédéral.

“Je pense que je dois être très clair, la réponse au COVID – la réponse initiale – je pense que c’était la bonne réponse”, a déclaré Morneau dans l’interview. D’autres exemples qu’il a donnés de programmes économiques qu’il pense que le gouvernement a bien compris sont l’Allocation canadienne pour enfants et l’expansion du Régime de pensions du Canada, tandis qu’il pense que les programmes visant à encourager l’investissement, comme la Banque de l’infrastructure du Canada, n’ont pas été suivis “ainsi que nous pourrions avoir.”

“L’un des défis pendant que j’étais là-bas, et maintenant, est de se concentrer sur quelques choses qui vont faire une grande différence, plutôt que de gérer tout ce qui se présente à vous au jour le jour”, a déclaré Morneau. dit Kapelos. “Et, vous savez, en tant que personne issue des affaires, ce n’est pas un nouveau défi.”

“JE M’INQUIÈTE DU POTENTIEL D’UNE RÉCESSION”

L’ancien ministre des Finances n’est pas la première voix économique de premier plan à suggérer que le Canada a peut-être mis en place plus d’aide économique que ce qui est prudent depuis trop longtemps. En septembre, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Beaudry, a déclaré que les gouvernements et les banques centrales auraient dû retirer les mesures de relance plus tôt, car cela aurait probablement entraîné une baisse de l’inflation, comme l’a rapporté La Presse canadienne.

Aujourd’hui, dans un contexte d’inflation élevée continue, Morneau affirme que même si la “seule réponse appropriée” de la Banque centrale est de relever les taux d’intérêt, il fait partie des observateurs économiques qui s’inquiètent de la situation économique actuelle du pays.

“Je pense que le défi auquel nous sommes confrontés maintenant est évidemment important”, a déclaré Morneau. “L’inflation est extrêmement problématique pour les gens. Et donc, lorsque vous augmentez les taux d’intérêt, il y a inévitablement moins d’investissements. Je m’inquiète donc du potentiel d’une récession en 2023.”

“Mon espoir est que si nous en avons une, ce sera une récession peu profonde, et une récession dont nous serions capables de sortir”, a-t-il poursuivi.

Morneau a déclaré que cela signifie que l’accent mis actuellement par le gouvernement sur la prudence budgétaire est “doublement important”.

“Nous devons vraiment nous assurer que nous n’ajoutons pas au défi avec les actions du gouvernement”, a-t-il déclaré.

PENSE-T-IL QUE TRUDEAU EST UN GESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE EFFICACE?

Kapelos a dû demander deux fois à Morneau pour obtenir une réponse directe quant à savoir s’il pense que son ancien patron est un gestionnaire efficace de l’économie.

Après avoir d’abord parlé de la façon dont il pense que le gouvernement fédéral est actuellement « à juste titre » sur les préoccupations des Canadiens au sujet de l’économie, et de la nécessité d’une meilleure planification à long terme avec les provinces et le secteur privé en matière de croissance économique, Morneau dit “tout le monde peut faire mieux”.

“Écoutez, je pense que nous aurions pu faire mieux pendant que j’étais là-bas. Je pense que le gouvernement peut faire mieux maintenant”, a-t-il déclaré.

“Et, je pense qu’être un manager efficace signifie se concentrer sur quelques choses qui sont d’une importance cruciale et les faire tous les jours. Le défi de la réponse au cycle d’actualités 24h/24 et 7j/7 est que cela vous détourne des yeux. Et donc pour moi, la croissance dans l’économie, des solutions à long terme à une crise sanitaire qui ne cesse de se répéter… et en pensant à cette transition énergétique, ils ont tous besoin de cette perspective.”



Avec des fichiers du correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, et du producteur associé de la période des questions de CTV, Spencer Van Dyk



