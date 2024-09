Moritz Seider signe avec les Red Wings

Les Red Wings de Détroit ont signé un défenseur vedette Moritz Seider à un contrat de sept ans d’une valeur de 59,85 millions de dollars, selon SportsnetL’accord entraînera un plafond annuel de 8,55 millions de dollars.

Avec cet accord, Détroit a finalement signé tous ses agents libres restreints restants, après avoir signé des attaquants Lucas Raymond à un contrat de huit ans et 64,6 millions de dollars et Jonathan Berggren pour un contrat d’un an d’une valeur de 825 000 $.

Seider était le plus imposant du trio ayant besoin d’un nouveau contrat. Il est le défenseur numéro un de Detroit depuis son arrivée dans la LNH en 2021-22. Il a remporté le trophée Calder en tant que meilleure recrue de la ligue cette saison-là, après avoir inscrit 50 points et une moyenne de 23 minutes de temps de jeu en 82 matchs. Seider n’a pas manqué un seul match depuis, enregistrant 42 points au cours de chacune des deux dernières saisons et continuant à avoir en moyenne le plus de temps de jeu de tous les défenseurs des Red Wings. À seulement 23 ans, Seider est devenu un joueur polyvalent pour l’entraîneur des Wings Derek LaLonde – et a même commencé à soutenir ses propres coéquipiers, passant la majeure partie de la saison dernière avec Jake Walman ou Ben Chiarot.

Ce fut une longue ascension pour Seider, qui avait initialement été choisi de façon surprenante au sixième rang du repêchage de la LNH en 2019. Depuis, il a disputé le quatrième plus grand nombre de matchs dans la LNH (246) de la classe, soit 82 matchs de plus que tout autre défenseur de la classe. Directeur général des Red Wings Steve Yzerman s’est depuis penché sur le choix audacieux du repêchage européen, en choisissant un Européen à chacun des cinq derniers premiers tours – obtenant finalement Raymond, Simon Edvinsson, Marco Kasper, Axel Sandin-Pellikaet Michael Brandsegg-Nygard.

Les critiques se sont demandé si l’impact de Seider était aussi important que le rôle qui lui a été attribué à Detroit, mais il ne fait aucun doute que la jeune étoile est le seul phare de la ligne bleue des Red Wings. Avec l’échange de Walman à San Jose, Seider est maintenant le seul défenseur de la LNH de Detroit âgé de moins de 30 ans, rejoint par des vétérans qui ne sont pas très appréciés, notamment Olli Maatta, Justin Hollet Erik GustafssonCela pourrait changer si le meilleur espoir Simon Edvinsson Seider fait partie de l’alignement de Detroit à la sortie du camp d’entraînement, même si cette possibilité reste en suspens. Les Red Wings s’assurent ainsi un élément essentiel de leur avenir en signant Seider à long terme, offrant à Detroit un numéro 1 sûr autour duquel construire leur alignement.