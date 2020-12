Collin Morikawa n’a pas réussi un coup de golf en Europe cette année. En effet, il n’a visité le continent que deux fois dans sa vie, les deux fois en 2018.

Dimanche, l’Américain pourrait être sacré n ° 1 européen pour la saison 2020.

Allez comprendre.

À une époque de coopération croissante entre les tournées des deux côtés de l’Atlantique, il serait approprié qu’un joueur qui a pratiquement joué uniquement aux États-Unis devienne le premier Américain à remporter ce qui était auparavant connu sous le nom de titre de l’Ordre du mérite. sur la tournée européenne.

Il y a beaucoup de choses entre maintenant et dimanche qui doivent arriver, a déclaré Morikawa mercredi, mais gagner la course à Dubaï signifierait beaucoup parce que je veux que mon jeu voyage. Je veux être un acteur mondial.

Morikawa, 23 ans, qui a remporté le championnat de la PGA en août lors de sa deuxième apparition dans un tournoi majeur, disputera sa première épreuve régulière du circuit européen lorsqu’il participera au championnat DP World Tour de fin de saison à Dubaï à partir de jeudi.

Morikawa est devenu membre affilié de la tournée en février et devrait normalement jouer dans quatre événements pour être éligible pour gagner le trophée Harry Vardon en tant que n ° 1 en Europe. Cependant, cette exigence a été levée cette saison en raison de la perturbation causée par le coronavirus pandémie.

Les points qu’il a gagnés aux championnats du monde de golf et les majors l’ont laissé à la troisième place du classement Race to Dubai, derrière Patrick Reed puis Tommy Fleetwood. Tels sont les nombreux aspects et bizarreries d’une saison de tournée européenne qui est devenue très mondiale ces dernières années.

Nous sommes tous arrivés ici d’une manière différente, a déclaré Morikawa.

Je ne veux pas jouer aux États-Unis toute ma vie, a-t-il ajouté. Je veux venir ici et découvrir à quoi cela ressemble sur l’European Tour, voir à quoi ressemblent les autres parcours, voir à quoi ressemblent les autres joueurs, car j’ai l’impression que mon jeu peut voyager et j’allais voir comment cela se passe cette semaine.

Morikawas le plus grand rival de Jumeriah Golf Estates cette semaine est un autre Américain.

Reed mène le classement Race to Dubai avec 2427,7 points avant la 38e et dernière épreuve d’une saison du circuit européen pas comme les autres. Il a grimpé au n ° 1 grâce à une victoire au Championnat WGC du Mexique et a construit sur cela en amassant des points à partir de la 13e place au championnat PGA et à l’US Open, ainsi qu’une égalité pour le 10e au Masters.

Les gars qui sont sur cette tournée et les gars qui sont sur le PGA Tour qui viennent jouer, cela montre juste que vous devez bien jouer dans les grands événements, a déclaré Reed. «Cela met l’accent sur le fait de jouer du bon golf, non seulement du golf constant tout au long de l’année, mais aussi de bien jouer dans les grands tournois.

Et si vous êtes capable de le faire, vous vous mettez en position de gagner, que ce soit une FedExCup ou même une victoire ici dans The Race to Dubai.

Reed a été finaliste derrière Francesco Molinari lors de la Race to Dubai en 2018.

Tommy Fleetwood, n ° 1 européen en 2017, occupe la deuxième place. Lui et son compatriote anglais Lee Westwood, qui occupe la quatrième place, sont les seuls autres joueurs qui peuvent garantir de devenir champion avec une victoire cette semaine.

Avec 2000 points pour le vainqueur et le dernier joueur ayant terminé 30, l’un des 60 meilleurs joueurs disponibles du classement pourrait mathématiquement devenir Champion Race to Dubai avec une victoire.

