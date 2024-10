MORICO Café / Inrestudio | ArchQuotidien

© Paul Phan

+ 22





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

305 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies

© Paul Phan

Description textuelle fournie par les architectes. MORICO est un projet de rénovation d’un café et d’un restaurant situé au centre d’Hô Chi Minh Ville. Le bâtiment existant est une ancienne maison en rangée en brique, de 5 mètres de large et 37 mètres de profondeur, faisant face à une rue importante du centre-ville. De nombreux magasins environnants disposent de murs de verre donnant sur la route pour maximiser l’espace climatisé, ce qui les déconnecte de la ville. Dans les villes tropicales, à mesure que les rues deviennent plus commercialisées, la profondeur de la ville disparaît et les trottoirs tendent à devenir de simples passages.

© Paul Phan

© Paul Phan

Plan général

Dans ce projet, un « grand trou » ouvert sur la rue animée sert d’entrée au magasin. En encastrant le mur de verre et en créant un espace semi-public le long du trottoir, le magasin récupère son rôle dans la ville. Les plantes décalées offrent des espaces pour « rester » à l’extérieur, et bien qu’elles communiquent avec la rue, un espace calme s’étend vers l’arrière. Cette approche est similaire à la façon dont les ruelles vietnamiennes créent des espaces de rassemblement au sein des pâtés de maisons.

© Paul Phan

© Paul Phan

ISO – 2e étage

Comptoir semi-ouvert – Les cuisines ouvertes limitent souvent la fonctionnalité d’un magasin tout en améliorant les interactions entre le magasin et ses clients. Dans la cuisine à comptoir semi-ouverte, caractérisée par des volumes supérieurs et inférieurs dépareillés, le personnel n’a pas à se soucier outre mesure du maintien d’un ordre parfait. Ils peuvent facilement atteindre ce dont ils ont besoin tout en interagissant avec les clients.

© Paul Phan

Cour et Noren – Le bâtiment d’origine se composait d’une maison principale et d’une maison indépendante, avec une cour entre les deux. Avant la rénovation, cette cour était recouverte de 2 couches de sols et d’une verrière et servait d’espace continu. En restaurant l’atrium, la lumière qui filtre dans la pièce profonde et étroite atteint désormais le premier étage, ajoutant un accent à l’espace. Sous la verrière, 180 rideaux noren sont suspendus et les motifs d’ombres changent au fil du temps. Cette configuration représente le concept « japonais contemporain » du magasin sous forme architecturale.

© Paul Phan

© Paul Phan

Nouvelle maison principale – Notre conception vise à restaurer la composition perdue avant la rénovation tout en conservant l’unité de l’espace. La nouvelle maison principale est située au deuxième étage, flottant au-dessus du sol, afin de ne pas perturber la continuité et l’atmosphère décontractée du premier étage. À l’inverse, la nouvelle maison principale située au deuxième étage dégage une atmosphère sereine, ce qui la rend idéale pour les clients du restaurant. Lorsque les portes sont fermées, il peut fonctionner comme une grande salle privée et devrait également servir de lieu événementiel.