TOKYO: Yoshiro Mori a démissionné de ses fonctions de président du comité d’organisation olympique de Tokyo vendredi après des propos sexistes de la semaine dernière dans lesquels il a dit que les femmes parlaient trop.

La démission de l’ancien Premier ministre japonais lors d’une réunion du conseil exécutif a laissé un désordre dans son sillage. Et cela vient un peu plus de cinq mois avant que les Jeux olympiques reportés ne s’ouvrent au milieu d’une pandémie avec un sentiment public majoritairement contre les jeux.

Le conseil d’administration n’a pas immédiatement choisi un successeur pour Mori, qui, selon le PDG Toshiro Muto, viendrait dès que possible »et sera fait par un comité de révision. Il l’a appelé un organisme à un chiffre composé à parts égales d’hommes et de femmes, et il a refusé à plusieurs reprises de donner un délai précis.

Muto a également refusé de dire si le remplaçant de Mori serait une femme. L’inégalité des sexes au Japon est exactement le problème qui a été soulevé la semaine dernière par les commentaires dégradants de Mori, et ce qui a motivé son éviction. Les femmes sont largement absentes du conseil d’administration et des hautes sphères politiques au Japon, et Muto a reconnu que le comité organisateur compte trop peu de femmes aux postes de direction et aucune femme au niveau de vice-président.

Pour moi, en choisissant le président, je ne pense pas que nous ayons besoin de discuter ou de débattre du genre, a déclaré Muto. Nous devons simplement choisir la bonne personne.

Le premier coureur est probablement Seiko Hashimoto, l’actuel ministre olympique du gouvernement qui a également été médaillé de bronze en patinage de vitesse aux Jeux d’Albertville de 1992. Elle convient à toutes les factures de femme, ancienne olympienne, et elle a fait partie du comité d’organisation.

Tout choix sera délicat.

Jeudi, Saburo Kawabuchi, 84 ans, ancien chef de l’instance dirigeante du football japonais, a donné des interviews et a déclaré qu’il avait parlé avec Mori, 83 ans, et qu’il serait probablement son successeur.

Cette nouvelle qu’un autre homme âgé prenait le relais a explosé vendredi matin à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, Kawabuchi a retiré sa candidature à la réunion du conseil et a dit à Muto de la rendre publique.

Il (Kawabuchi) ne pense pas à devenir président, même si on lui demande de refuser, a déclaré Muto.

Le départ de Moris intervient après plus d’une semaine de critiques incessantes sur ses propos au début du mois. Il s’est d’abord excusé mais a refusé de se retirer, ce qui a été suivi par des pressions incessantes de la part des commentateurs de la télévision, des sponsors et d’une pétition en ligne qui a attiré 150 000 signatures.

«À partir d’aujourd’hui, je démissionnerai du poste de président, a déclaré Mori pour ouvrir une réunion du conseil exécutif et du conseil.

Mori a été nommé en 2014, quelques mois seulement après que Tokyo ait remporté la candidature pour accueillir les Jeux olympiques.

Mes commentaires inappropriés ont causé beaucoup de chaos, a-t-il dit, répétant à plusieurs reprises qu’il regrettait les propos, mais aussi qu’il n’avait aucune intention de négliger les femmes.

Tant que je reste dans cette position, cela cause des problèmes, a-t-il déclaré au conseil d’administration. «Si tel est le cas, cela ruinera tout ce que nous avons construit.»

On a demandé à plusieurs reprises à Muto si Mori aurait un rôle dans les coulisses en tant que conseiller, ce qui semble logique.

Actuellement, nous ne discutons d’aucune position pour lui, a déclaré Muto.

Il n’est pas clair que sa démission clarifiera les choses et ramènera l’attention sur la manière exacte dont Tokyo peut organiser les Jeux olympiques dans un peu plus de cinq mois au milieu d’une pandémie.

Les Jeux olympiques débuteront le 23 juillet avec 11 000 athlètes et 4 400 de plus aux Jeux paralympiques un mois plus tard. Dans les sondages récents, environ 80% des Japonais disent vouloir que les Jeux olympiques soient annulés ou reportés.

Les médias japonais ont immédiatement souligné qu’il y avait trois femmes qualifiées toutes athlètes et anciennes olympiennes et au moins une génération plus jeune qui pourraient occuper le poste.

Kaori Yamaguchi a remporté une médaille de bronze en judo aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Mikako Kotani a remporté deux médailles de bronze aux mêmes Jeux olympiques en nage synchronisée. Et Naoko Takahashi a été médaillée d’or au marathon des Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Les remarques de Moris ont mis en lumière à quel point le Japon est en retard par rapport aux autres pays prospères dans la promotion des femmes en politique ou dans les conseils d’administration. Le Japon occupe la 121e place sur 153 dans le classement des forums économiques mondiaux sur l’égalité des sexes.

Koichi Nakano, politologue à l’Université Sophia de Tokyo, a caractérisé le Japon comme un pays toujours dirigé par un club de vieillards. Mais il a dit que cela pourrait être un tournant.

Les normes sociales changent, a-t-il écrit dans un courrier électronique à l’Associated Press. Une nette majorité de Japonais a trouvé les commentaires de Moris inacceptables, de sorte que le problème est davantage lié au manque de représentation des femmes aux postes de direction. Ce triste épisode peut avoir pour effet de renforcer l’appel à une plus grande égalité et diversité des sexes dans les couloirs du pouvoir.

Bien que certains dans la rue aient appelé Mori à démissionner, plusieurs centaines de volontaires olympiques affirment qu’ils retirent la plupart des décideurs, y compris le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, se sont arrêtés net et ont simplement condamné ses propos.

Un commentaire il y a quelques jours de la part du président de Toyota Motor Corp. Akio Toyoda semblait faire bouger l’aiguille.

Toyota est l’un des 14 prétendus sponsors olympiques TOP qui versent environ 1 milliard de dollars par cycle de quatre ans au Comité international olympique. La société se prononce rarement sur la politique et Toyoda n’a pas appelé à la démission de Mori. Mais parler de la question aurait peut-être suffi.

Le commentaire de (Mori) est différent de nos valeurs, a déclaré Toyoda, «et nous le trouvons regrettable.

___

L’écrivain d’Associated Press Yuri Kageyama et Mari Yamaguchi ont contribué à ce rapport.

___

AP Olympics: https://apnews.com/hub/olympic-games et https://twitter.com/AP_Sports