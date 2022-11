Morgiana Hurdle: State Man marque les références de Champion Hurdle avec un succès dominant à Punchestown | Nouvelles de la course

State Man a fait tout ce qui lui était demandé alors qu’il réapparaissait avec une victoire directe dans l’Unibet Morgiana Hurdle à Punchestown.

L’enfant de cinq ans formé par Willie Mullins a décroché un pari dans le County Hurdle à Cheltenham en mars et a signé sa campagne en remportant un Grade One à Punchestown.

L’un des trois coureurs de l’entraîneur champion aux couleurs de Shishkin du propriétaire Joe Donnelly, il a été expulsé du favori 4-9 pour faire une réapparition gagnante sous Paul Townend – et le résultat n’a jamais vraiment semblé douteux.

Image:

State Man monté par Paul Townend en route pour gagner le McCoy Contractors County Handicap Hurdle





C’est son compagnon d’écurie Sharjah qui l’a finalement chassé chez lui, battu de quatre longueurs, bien que Patrick Mullins ait travaillé dur depuis un certain temps avant de finalement rester pour passer par Saldier.

Considérés comme la principale menace pour Constitution Hill et Honeysuckle dans le Champion Hurdle, Betfair et Paddy Power ont réduit State Man en 6-1 à partir de 8 pour la pièce maîtresse du Festival, mais Coral a été plus impressionné en passant 4-1 au même prix.

“J’étais ravi de cela, c’était un bon début de saison”, a déclaré Mullins. “La course s’est parfaitement déroulée pour lui et Paul lui a posé une belle question sur les deux dernières haies.

“Sharjah travaillait bien à la maison et il l’a mis au lit quand Paul le lui a demandé.

“Nous voulions lui faire une bonne course. S’il veut emprunter la voie Champion Hurdle, il faut lui poser ces questions.

“Il était bien engagé derrière Saldier, il a pris une bonne avance et a fait tout ce qui lui était demandé. Heureusement, tous les obstacles ont été franchis et il s’est un peu entraîné parce qu’il en avait besoin.

“Il n’est probablement pas encore champion de la classe Hurdle en saut d’obstacles, mais cela viendra dans un peloton plus grand avec plus de compétition.

“Je pense qu’il reste beaucoup d’améliorations en lui. En regardant cela, je ne pense pas qu’Henry (de Bromhead), Michael Buckley (propriétaire de Constitution Hill) ou Nicky Henderson seront trop inquiets, mais nous allons nous améliorer aussi et Je pense que c’est le cheval qui s’est amélioré.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à s’attaquer à Honeysuckle, il a ajouté : “Nous serons prêts quand nous serons prêts !

“Elle va évidemment à Fairyhouse (Hatton’s Grace) et nous n’y irons pas. Je ne sais pas si nous nous rencontrerons avant le Champion Hurdle. J’espère que nous y arriverons tous, c’est le principal.

“Nous essaierons de le construire lentement et d’avoir suffisamment d’expérience au moment où nous arriverons à Cheltenham.

“Je regarde Noël et le Dublin Racing Festival avec lui. Nous allons le faire avancer, lui donner de l’expérience et l’endurcir.”

Image:

Vauban monté par le jockey Paul Townend en route pour remporter le Ballymore Champion Four Year Old Hurdle





Mullins s’attendait à courir Vauban, vainqueur du Triumph Hurdle la saison dernière, mais son retour a été retardé.

“Il n’est tout simplement pas encore prêt. Il n’a que quatre ans, c’est un bébé et il ne sera peut-être pas à la hauteur de la classe Champion Hurdle cette année”, a déclaré Mullins.

“C’est environ une fois tous les 25 ou 30 ans qu’un enfant de quatre ans est capable de passer et de gagner (le Champion Hurdle) et c’est généralement un mauvais renouvellement. Je ne pense pas que cette année va être une mauvaise renouvellement de la façon dont les choses prennent forme.