Morgan Whittaker: l’attaquant de Swansea subit des abus racistes sur les réseaux sociaux | Actualités du football

La police enquête après que l’attaquant de Swansea Morgan Whittaker ait été victime de « vils abus racistes » après le match de samedi contre Derby.

Le joueur de 20 ans a été pris pour cible après avoir marqué contre son ancien club et devient le quatrième joueur de Swans à être victime d’abus racial sur les réseaux sociaux depuis février.

Yan Dhanda, Ben Cabango et Jamal Lowe ont tous subi des abus raciaux, et le dernier incident s’est produit alors que le football anglais faisait partie d’un boycott de masse des médias sociaux contre les abus en ligne continus et en spirale.

« Swansea City est attristé, en colère et consterné par les vils abus racistes reçus par Morgan Whittaker via les médias sociaux après le match de samedi contre Derby County », lit-on dans un communiqué du club de championnat.

«Les abus en question ont été signalés à la police du sud du Pays de Galles et le club les assiste dans leur enquête.

«Le fait que cela se soit produit pendant une période où les clubs, les joueurs et les parties prenantes se sont réunis pour un boycott des médias sociaux pour cette raison même, montre encore une fois combien de travail reste à faire.

Image:

Swansea City déclare qu’une « action plus forte est nécessaire » pour lutter contre les abus racistes sur les réseaux sociaux



« Morgan est malheureusement le quatrième joueur de Swansea City à subir des abus aussi odieux et honteux en ligne depuis février – un acte d’accusation accablant sur le monde dans lequel nous vivons.

«En tant que club, nous continuerons à lutter pour le changement, en exhortant les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures énergiques et à mettre en œuvre de réels changements sur leurs plates-formes qui permettront à ses utilisateurs d’ouvrir leurs comptes et de ne pas avoir à s’inquiéter de ce qu’ils pourraient trouver.

« Le directeur général Julian Winter a récemment écrit à Twitter et Facebook, ce dernier répondant avec des exemples de la façon dont ils tentent de lutter contre les abus en ligne. Mais avec des incidents ignobles qui se produisent quotidiennement, une action plus forte est clairement nécessaire.

« Morgan a le soutien total et indéfectible de tout le monde à Swansea City, et notre message reste clair. Assez, c’est assez. »

Actualités Sky Sports a contacté Twitter et Facebook, qui possède également Instagram, pour commentaires.

Une déclaration de la police du sud du Pays de Galles disait: « La police du sud du Pays de Galles enquête sur l’origine de publications à caractère raciste sur les réseaux sociaux visant un footballeur de Swansea City après le match du club contre le comté de Derby ce week-end.

«La police du sud du Pays de Galles a désigné des agents de liaison pour le football qui travaillent avec les clubs dans toute la zone de la force pour aider à prévenir et dissuader la criminalité et les comportements antisociaux.

«La lutte contre les crimes haineux a toujours été une priorité pour la police du sud du Pays de Galles – ce comportement ne sera pas toléré dans notre communauté.

0:53



Le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, déclare que le boycott des médias sociaux du football n’est « qu’un début » et que la question de la haine en ligne est un problème pour toute la société, pas seulement pour le football



Swansea a pris position contre les abus et la discrimination en ligne le 8 avril en ne publiant aucun contenu sur les réseaux sociaux pendant sept jours.

Le club gallois a appelé les plateformes de médias sociaux à instaurer une police et des sanctions plus sévères pour les personnes reconnues coupables d’avoir envoyé des abus en ligne.

Birmingham et les Rangers ont rapidement soutenu la position de Swansea concernant un boycott des réseaux sociaux de sept jours, et vendredi, une grande partie du monde du sport a emboîté le pas.

Sky Sports a rejoint la communauté sportive au sens large dans un boycott de quatre jours des médias sociaux dans le but de lutter contre les abus et la discrimination en ligne.

La FA, la Premier League, l’EFL, la FA Women’s Super League, le FA Women’s Championship, la PFA, la LMA, le PGMOL, Kick It Out et la FSA s’unissent pour le boycott.

La FA écossaise, la Ligue écossaise de football professionnel, le football féminin écossais et la PFA Ecosse ont également confirmé la participation de clubs et d’organisations de football en Écosse.

L’UEFA a également apporté son soutien jeudi, exhortant les joueurs, les clubs et les associations nationales « à déposer des plaintes formelles chaque fois que des joueurs, entraîneurs, arbitres ou officiels sont victimes de tweets ou de messages inacceptables ».

La FIFA a également déclaré qu’elle soutenait le boycott des réseaux sociaux mené par le football anglais en réponse aux abus discriminatoires et offensants sur les réseaux sociaux.

















1:25



L’ancien attaquant de West Ham Carlton Cole a salué le boycott des médias sociaux de Swansea pendant une semaine pour sensibiliser le public à la question des abus racistes sur les plateformes



La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org