Morgan Whittaker: l’attaquant de Swansea dit qu’il s’attendait à des abus racistes en ligne après le but contre Derby | Actualités du football

L’attaquant de Swansea, Morgan Whittaker, a déclaré qu’il n’avait pas été choqué après avoir été victime d’abus racistes en ligne après son but lors du match de samedi contre Derby parce qu’il s’attendait à être ciblé.

La police enquête après que le joueur de 20 ans ait été envoyé « d’abus racistes vils » après avoir marqué contre son ancien club lors de la victoire 2-1 de Swansea au Liberty Stadium.

Whittaker est le quatrième joueur de Swans à être victime d’abus racial sur les réseaux sociaux depuis février avec ses coéquipiers Yan Dhanda, Ben Cabango et Jamal Lowe, tous récemment visés.

Whittaker a déclaré qu’après avoir vu des commentaires négatifs après le match de samedi dans le vestiaire, son coéquipier Lowe lui a dit qu’il s’attendait également à des abus de nature raciste.

« C’est prévu. Dans les vestiaires après le match, j’ai montré à quelques gars des messages sur mon téléphone, pas des messages racistes, mais des gens disant que j’avais trop célébré mon objectif », a-t-il déclaré.

« Jamal Lowe m’a dit, » vous recevrez probablement des messages racistes « . Et puis je reviens à ce message. C’est tellement attendu maintenant.

« J’étais en pleine effervescence après le match, obtenant les trois points et un but. Ma famille était en train de regarder le match et de passer le week-end ici. Je suis rentré et ma petite amie m’a dit qu’un message avait été envoyé sur Instagram et ce n’est pas le cas. très agréable.

« Honnêtement, je n’ai rien ressenti, je n’ai pas été choqué que cela se soit produit, je m’attendais à quelque chose de ce genre. Pour qu’elle l’entende, ce n’est pas correct, mais je revenais et m’attendais à quelque chose comme ça quand tout ce que j’ai fait est mon travail, aider mon équipe à obtenir trois points.

Image:

Swansea City a déclaré dans un communiqué qu’une « action plus forte est nécessaire » pour lutter contre les abus racistes sur les réseaux sociaux



«Je n’étais pas du tout choqué, je ne voulais pas que cela gâche ce qui avait été une bonne journée pour moi.

«Je ne peux pas entrer complètement dans le détail car il fait l’objet d’une enquête de la police mais ce n’était pas très agréable. C’était personnel à mon héritage et d’où je viens.

« Ce qui a aggravé les choses, c’est que c’était à partir d’un faux compte, donc je ne sais pas qui est cette personne. Quelqu’un a pu créer un compte en une minute puis envoyer un message comme celui-là sans aucune conséquence. »

Whittaker ne pense pas que les outils en place sur Instagram en font assez pour protéger les utilisateurs contre les messages d’abus potentiels anonymes.

« Je ne pense pas que les outils soient là pour protéger qui que ce soit. Le gars ou la fille qui m’a envoyé un message sur Instagram l’a fait à partir d’un faux compte, son nom d’utilisateur contenait un mot raciste », a-t-il déclaré.

« S’ils peuvent créer un nom d’utilisateur avec un mot raciste, alors ils ne protègent manifestement personne. »

Un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré dans un communiqué à Actualités Sky Sports: « Morgan n’a pas signalé les DM qu’il a reçus dans l’application, et jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure de les examiner et de prendre des mesures. Les DM étant des espaces privés, nous ne recherchons pas de manière proactive les discours de haine de la même manière que nous le faisons. ailleurs – et nous avons besoin de l’autorisation pour y examiner le contenu.

«C’est pourquoi nous avons donné à des personnalités publiques la possibilité de ne pas recevoir de messages de personnes qu’elles ne connaissent pas – et nous déployons le nouvel outil qui, lorsqu’il est activé, filtrera automatiquement les demandes de DM contenant des mots, des phrases et des émoticônes offensants. vous n’avez jamais besoin de les voir. »

Facebook a refusé Sky Sports News ‘ des invitations à aborder les problèmes liés à la haine en ligne lors d’un entretien devant la caméra.

















1:25



Le directeur général des services d’intégrité, Andreas Krannich, a révélé que même pendant le boycott des réseaux sociaux, il y avait jusqu’à 50 cas d’abus de joueurs en ligne lors de certains matchs au cours du week-end.



Les abus sont survenus le week-end, lorsque les clubs de football et d’autres organismes sportifs boycottaient les médias sociaux en raison d’un manque d’action dans la lutte contre le problème.

Swansea a organisé son propre black-out d’une semaine sur les réseaux sociaux au début du mois d’avril, qui a été rejoint par un autre club de deuxième niveau, Birmingham.

Whittaker se dit déçu d’avoir reçu les messages pendant le boycott et pense que l’intervention du gouvernement est le meilleur moyen de s’attaquer au problème.

« C’est une question difficile, nous allons le boycotter pendant un week-end et évidemment cela n’a pas fonctionné avec les messages qui m’ont été envoyés. Toutes les plus grandes équipes et tous les joueurs sont allés au boycott et ça n’a toujours pas fonctionné », a-t-il poursuivi.

«Peut-être ne pas le faire pendant un week-end, mais pendant un mois ou plus? Plus les entreprises de médias sociaux perdent d’argent, c’est la seule façon d’y parvenir.

« La seule option qui nous reste est (de compter sur le gouvernement). Vraiment, ils sont les seuls à pouvoir faire quelque chose pour nous. C’est ce qu’il nous reste à essayer. »

La Football Association a appelé le gouvernement à introduire une législation pour obliger les entreprises de médias sociaux à faire davantage pour mettre fin aux abus en ligne à la suite du boycott de quatre jours de la communauté sportive.

