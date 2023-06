Morgan Wallen revient en tournée après une blessure aux cordes vocales et la visite effrayante de son fils aux urgences

Morgan Wallen est de retour en selle et prend d’assaut sa scène à guichets fermés, après une interruption spectaculaire de six semaines de sa tournée mondiale One Night At A Time.

La star de la country a fait son retour à Chicago jeudi, jouant devant une foule de plus de 40 000 fans au célèbre Wrigley Field. Il a également joué un spectacle vendredi.

Le natif du Tennessee a partagé son enthousiasme pour ses performances en écrivant sur Instagram : « Chicago, je peux encore ressentir l’énergie aujourd’hui. Merci pour ces quelques nuits incroyables dans votre ville. »

Wallen, 30 ans, avait précédemment annoncé le 9 mai que, à son grand dam, il suivait le repos vocal recommandé pendant six semaines, après avoir reçu de « mauvaises nouvelles » de ses médecins.

LE FILS DE MORGAN WALLEN, 2 ANS, AMENÉ AUX URGENCES APRÈS UNE ATTAQUE DE CHIEN

Dans une vidéo émouvante partagée sur Instagram, Wallen a partagé que s’il « continuait à chanter », il pourrait « endommager définitivement » sa voix.

« Ils m’ont dit que si je fais ça de la bonne façon, je reviendrai à 100% », a-t-il souligné à propos de l’avis médical.

Le chanteur de « Last Night » avait déjà pris une pause de 10 jours en avril après avoir perdu sa voix et annulé un spectacle à la dernière minute, pour revenir sur scène et se blesser à nouveau les cordes vocales.

Wallen n’a pas fait attendre les fans longtemps, annonçant de nouvelles dates de tournée pour son retour en action deux jours seulement après l’annulation initiale.

Cependant, sa pause de six semaines ne serait pas tout à fait fluide pour le country-crooner, dont le fils a été transporté à l’hôpital la semaine dernière après avoir été attaqué par un chien.

Wallen et son ex-fiancée KT Smith, partagent le fils Indigo, 2.

La semaine dernière, Smith a partagé sur ses histoires Instagram plusieurs vidéos émouvantes dans lesquelles elle expliquait ce qui était arrivé à son fils. Elle a détaillé que son chien, un chien des Pyrénées adopté nommé Legend, avait mordu son fils, ce qui avait entraîné un voyage à l’hôpital.

« Hier, il a mordu Indigo au visage et [Indigo] a dû avoir des points de suture… nous avons passé la matinée d’hier aux urgences », a-t-elle expliqué.

Smith a ensuite relogé l’animal.