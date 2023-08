Morgan Wallen rase Mullet Off et révèle un nouveau regard sur le concert – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : : Nick Zimmer/Country Music Association Inc./Shutterstock

Morgan Wallen, 30 ans, n’a plus la tête pleine de cheveux ! Le chanteur country a complètement rasé son mulet et a fait ses débuts avec un regard chauve lors de son concert à Columbus, OH vendredi. Un fan a capturé sa métamorphose capillaire dans une vidéo de lui marchant sur scène au stade de l’Ohio et expliquant pourquoi il a décidé de se débarrasser de ses longues mèches.

@hollyrudisill morgan wallen s’est rasé les cheveux ! #morganwallen #shavedhead ♬ son original – Holly Board

« Je n’aimais plus les cheveux longs, alors je les ai rasés », a-t-il déclaré au micro sous les applaudissements de la foule. Il portait une casquette de baseball rouge sur sa tête sans poils et a ajouté un t-shirt graphique blanc avec un jean bleu. Diverses vidéos de la soirée l’ont montré avec beaucoup de sourires alors qu’il chantait certains de ses plus grands succès lors de l’émission, mais une fois que les fans ont remarqué son nouveau look sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux ont exprimé leur déception.

« Découvrir que Morgan Wallen s’est coupé les cheveux vient de gâcher ma soirée », a écrit un fan sur Twitter. « JE juste littéralement pleuré sur les cheveux de quelqu’un d’autre en quoi ma vie est devenue », a répondu un autre. Un troisième a écrit qu’ils étaient «sans voix» lorsqu’ils l’ont découvert, et un quatrième a plaisanté: «Morgan Wallen s’est coupé les cheveux, je ne peux pas parler pendant 5 à 7 jours ouvrables.»

Le nouveau look de Morgan survient après avoir reporté de nombreuses dates de tournée et pris six semaines de repos vocal après avoir tendu ses cordes vocales. Il a annoncé son retour en juin avec une publication sur les réseaux sociaux. « Le doc m’a autorisé à parler et à chanter », a-t-il écrit sur son histoire Instagram le 6 juin. « Nous sommes de retour. » Son Une nuit à la fois La tournée a repris plus tard ce mois-là à Chicago, IL et continue depuis.

En plus de se concentrer sur sa musique, le talentueux artiste est resté proche de sa famille. Son fils de deux ans Indigoqu’il partage avec son ex KT Smitha récemment fait la une des journaux lorsqu’il a été attaqué par le chien de sa mère, Légende. L’incident effrayant lui a causé plusieurs points de suture au visage et KT a révélé plus tard que par prudence, elle avait donné Legend à une autre famille qui vit dans une ferme.

