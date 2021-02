Suite à la suspension du contrat d’enregistrement de la star de la country Morgan Wallen, l’Academy of Country Music a annoncé qu’elle «arrêterait» son «implication et son éligibilité» aux ACM Awards de cette année après que le chanteur eut utilisé une insulte raciale ce week-end.

« L’Académie ne tolère ni ne soutient l’intolérance ou les comportements qui ne correspondent pas à notre engagement et notre dévouement à la diversité et à l’inclusion », a déclaré l’ACM dans Twitter déclaration mercredi, à peine deux mois avant la 56e cérémonie des ACM Awards en avril.

Une vidéo a récemment fait surface de Wallen, 27 ans, disant à un ami de « s’occuper de ça … (insulte) », faisant apparemment référence à une autre personne du groupe alors qu’il était déposé dans une maison. Wallen a déclaré qu’il était « embarrassé et désolé ».

«J’ai utilisé une insulte raciale inacceptable et inappropriée que j’aimerais pouvoir reprendre», a déclaré Wallen dans un communiqué après la publication de la vidéo mardi par TMZ. « Il n’y a aucune excuse pour utiliser ce type de langage, jamais. Je tiens à m’excuser sincèrement d’avoir utilisé ce mot. Je promets de faire mieux. »

ACM a qualifié la situation de « sans précédent », ajoutant que « l’Académie examinera notre processus d’éligibilité et de soumission de prix, en veillant à ce que nos nominés reflètent toujours l’intégrité de l’Académie. »

Plus tôt mercredi, le contrat d’enregistrement de Wallen avec Big Loud Records a été suspendu indéfiniment.

« A la suite des récents événements, Big Loud Records a pris la décision de suspendre indéfiniment le contrat d’enregistrement de Morgan Wallen », a annoncé mercredi le label, selon le Tennessean, membre du réseau USA TODAY.

Selon la déclaration, Republic Records – partenaire de Big Loud sur la dernière version de Wallen, « Dangerous » – « soutient pleinement la décision de Big Loud et convient qu’un tel comportement ne sera pas toléré. »

Wallen n’avait abordé l’incident mercredi matin sur aucun de ses canaux de médias sociaux. Les commentaires ont été limités sur les comptes Instagram de Wallen et Big Loud.

La réaction de l’industrie a été rapide. Un porte-parole d’iHeartMedia – le plus grand propriétaire de radio aux États-Unis, avec plus de 800 stations – a déclaré qu’ils avaient retiré la musique de Wallen de la rotation. CMT a déclaré qu’il était « en train de supprimer ses apparitions de toutes nos plateformes », via une déclaration sur Twitter. « Nous ne tolérons ni ne tolérons les paroles et les actions qui sont en opposition directe avec nos valeurs fondamentales qui célèbrent la diversité, l’équité et l’inclusion. »

Wallen est également remarquablement absent de la liste de lecture country de Spotify, « Hot Country », ainsi que de « Today’s Country » d’Apple Music – bien qu’il ait actuellement cinq des 10 meilleures chansons du palmarès « Hot Country Songs » de Billboard.

Les stars country réagissent

Mickey Guyton faisait partie des artistes country qui ont réagi à la nouvelle mardi. La chanteuse – qui est récemment devenue la première artiste solo noire à recevoir une nomination aux Grammy Awards dans une catégorie country – tweeté, « La haine est profonde. »

Une réaction importante est venue de l’auteur-compositeur-interprète Jason Isbell, dont la chanson « Cover Me Up » a été enregistrée par Wallen et est incluse sur son album en tête des charts.

« Le comportement de Wallen est dégoûtant et horrible », a tweeté Isbell. « Je pense que c’est une opportunité pour l’industrie de la musique country de donner cette place à quelqu’un qui le mérite, et il y a beaucoup d’artistes noirs qui le méritent. »

Alors que d’autres chanteuses comme Kelsea Ballerini suggéré que les actions de Wallen ne « représentent pas la musique country » dans son ensemble, Maren Morris a répliqué: « C’est en fait un représentant de notre ville parce que ce n’est pas sa première » bagarre « et il vient de démolir un énorme disque de streaming le mois dernier malgré tout. tous savent que ce n’était pas la première fois qu’il utilisait ce mot. Nous les gardons riches et protégés à tout prix sans recours. «

Guyton était d’accord. La pionnière a décrit son accueil moins que chaleureux de la part de certains fans de musique country, en écrivant: «J’en suis témoin depuis 10… ans».

« Quand je lis des commentaires disant » ce n’est pas qui nous sommes « , je ris parce que c’est exactement ce qu’est la musique country, » elle tweeté. « Vous devriez juste lire quelques-uns des commentaires ignobles qui me sont lancés quotidiennement. C’est une vérité difficile à affronter mais c’est la vérité. »

L’année dernière, Wallen est devenue la plus grande nouvelle star de la musique country. Il a dominé le palmarès des albums Billboard 200 ces deux dernières semaines et a été nommé nouvel artiste de l’année aux CMA Awards.

L’année a été marquée par d’autres incidents. Wallen a été arrêté pour intoxication publique et conduite désordonnée à l’extérieur du honky-tonk de Kid Rock au centre-ville de Nashville.

Wallen a répondu aux accusations sur Twitter à l’époque, disant qu’il était sorti au centre-ville de Nashville avec « quelques vieux amis ».

«Après quelques arrêts de bar, nous jouions les uns avec les autres», a-t-il écrit.

« Nous n’avons rien fait de mal, et nous voulons exprimer nos excuses à tout membre du personnel du bar ou à toute personne touchée », a-t-il ajouté. « Merci aux autorités locales d’être si professionnelles et de faire leur travail avec classe. »

Il a également été empêché de se produire sur « Saturday Night Live » après avoir fait la fête sans masque avec des inconnus à Tuscaloosa, Ala. (Le spectacle l’a invité à revenir deux mois plus tard).

Contributeur: Cydney Henderson

«SNL»:Morgan Wallen joue dans un sketch de fête sans masque des mois après son propre scandale COVID-19

Plus:Morgan Wallen parle du nouvel album « Dangerous » et pourquoi il berce un mulet