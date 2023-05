Morgan Wallen fait une grande annonce sur les dates de tournée reportées

Morgan Wallen a annoncé de nouvelles dates de tournée quelques jours seulement après avoir annulé six semaines de spectacles après avoir reçu de « mauvaises nouvelles » de son médecin qu’il s’était blessé aux cordes vocales.

Ses dates annulées de mai et juin pour sa tournée « One Night at a Time » ont été reportées à des dates entre le 30 août 2023 et le 7 juin 2024.

« Les 2 dernières mises à jour seront publiées dès que je les aurai », a écrit l’interprète de « Last Night » sur son Instagram, avec la liste des nouvelles dates.

Cinq de ses dates de mai et juin – une à Hershey, Pennsylvanie, deux à East Rutherford, New Jersey, et deux à Virginia Beach – ont été reportées à 2024, mais ses deux premiers spectacles de retour auront lieu à Pittsburgh fin août, et il donnera deux spectacles à Atlanta et un à Houston en novembre.

Deux spectacles – un à Austin et un à Philadelphie – n’ont pas encore été reportés.

La star de la musique country a déclaré plus tôt cette semaine qu’on lui avait dit qu’il souffrait d’un traumatisme des cordes vocales et qu’il devait prendre six semaines de repos vocal. « Alors, c’est ce que je vais faire », a-t-il dit.

Les commentateurs du post de la star de « Chasin’ You » semblaient frustrés de devoir attendre un an pour voir certaines de ses émissions, mais soutenaient également sa santé.

« Redressez-vous bientôt Morgan !! Gardez la tête haute. Vos fans sont à vos côtés », a écrit une personne.

Dans une vidéo Instagram mardi, Wallen a déclaré aux fans qu’après avoir pris 10 jours de repos vocal, il avait découvert qu’il s’était blessé à nouveau aux cordes vocales en faisant trois spectacles.

« Au troisième, je me sentais très mal », a-t-il dit, ajoutant que ses médecins lui avaient conseillé de ne pas parler du tout. « Mais si je dois le faire, ils ont dit que c’était OK pour quelque chose comme ça. »

Il a ajouté qu’il s’était également déchiré un muscle « lat » dans le dos récemment et que le temps libre aiderait également à guérir.

Le joueur de 29 ans a déclaré qu’il ne pourrait pas participer aux ACM Awards jeudi ou à l’un des festivals qu’il avait prévus pour les six prochaines semaines.

« Nous travaillons à reprogrammer toutes les dates [for canceled shows] pendant cette période », a-t-il ajouté.

« Ils m’ont dit que si je fais ça de la bonne manière, je reviendrai à 100%. » On lui a dit que s’il « continuait à chanter », il pourrait « endommager définitivement » sa voix.

« Je déteste ça, mais je vous aime les gars », a déclaré Wallen à ses fans. « Et j’apprécie tout le soutien que vous m’apportez toujours. »

Cela vient après que Wallen ait précédemment irrité les fans en annulant un spectacle après l’acte d’ouverture et quelques minutes seulement avant qu’il ne soit prêt à monter sur scène. Wallen devait se produire au stade Ole Miss le 23 avril. Le chanteur a partagé une déclaration sur son Instagram dans laquelle il a révélé qu’il avait perdu la voix et qu’il était incapable de chanter.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.