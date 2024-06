Morgan Wallen et Post Malone bloquent Eminem de ses débuts n°1

Getty Images pour The Rock et Ro

« Houdini » d’Eminem s’ouvre à la deuxième place et devient son single le mieux classé depuis plus d’une décennie.

Eminem est de retour en force à l’approche de son 12ème album à venir « The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ». Le disque, qui est actuellement sans date de sortie (mais prévu pour cet été), a été précédé par « Houdini », qui fait ses débuts au numéro 2 en tant que son single le plus élevé depuis « The Monster », avec Rihanna, en tête de liste. au n°1 en 2013 et 2014.

Eminem a fait ses débuts avec « Houdini » dans le cadre d’une performance surprise de quatre chansons au « Live From Detroit: The Concert at Michigan Central », un événement dans sa ville natale mettant en vedette Diana Ross, Big Sean, Jack White et plus encore. Il a également été publié avec un clip officiel faisant référence à son tube de 2002, « Without Me ». Avec des apparitions en vedette de 50 Cent, Pete Davidson, Dr. Dre, Snoop Dogg et Alchemist, la vidéo « Houdini » voit Eminem entrer dans un portail de voyage dans le temps, faisant allusion aux thèmes induits par la nostalgie de l’album.

« I Had Some Help » de Post Malone et Morgan Wallen a empêché « Houdini » d’atteindre la première place au cours de sa première semaine. La chanson country – le deuxième succès country n°1 cette année derrière « Texas Hold ‘Em » de Beyoncé – ajoute une quatrième semaine au n°1 avec une grande partie de son impact provenant de la portée radio : la chanson compte actuellement 59,3 millions d’impressions diffusées et 45,6 millions d’impressions. millions de streams officiels, selon les données fournies par Luminate.

Pendant ce temps, « Houdini » d’Eminem (sorti le 31 mai) s’ouvre avec près de 49 millions de flux et 4 millions d’impressions radio. Il est n°8 dans le Top 50 américain de Spotify et n°4 dans le Top 50 mondial des chansons du service de streaming. Le single s’est également bien comporté à l’étranger, où « Houdini » fait ses débuts au n°1 du classement des chansons britanniques.

En dehors d’Eminem, il n’y a pas de nouveautés dans le Top 10 du classement des singles, la plupart des titres restants étant des répétitions des semaines précédentes. Sur le palmarès des albums Billboard 200, le dernier album de Shaboozey, « Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going », fait ses débuts au n°5 (le premier single de l’album, « A Bar Song (Tipsy) », reste en le Top Five du Hot 100) tandis qu’ATEEZ réalise son cinquième top 10 avec « Golden Hour : Part.1 » au n°2. Taylor Swift continue de mener la liste pour une septième semaine consécutive.