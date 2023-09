Morgan Wallen et Peyton Manning échangent des insultes dans une vidéo hilarante faisant la promotion de la tournée du chanteur country

Morgan Wallen a fait appel aux anciennes stars du football Peyton et Eli Manning pour l’aider à annoncer la prolongation de sa tournée One Night At A Time.

Le chanteur country a partagé une vidéo sur son Instagram, qui commence avec Peyton Manning portant un mulet et un chapeau comme Wallen, chantant une version quelque peu incohérente de la chanson à succès de Wallen « Last Night ».

Peyton se tourne alors vers la caméra et répond à un FaceTime de la star country.

« Que se passe-t-il Peyton ? Comment se passe la vidéo d’annonce ? Wallen demande au double champion du Super Bowl de la NFL.

« Ça se passe très bien. Je viens juste de commencer à enregistrer, et je me sens bien », a déclaré Peyton, 47 ans, à la superstar, micro à la main.

Wallen n’hésite pas à rappeler à Peyton qu’il lui a envoyé un e-mail avec des instructions spécifiques concernant l’annonce. »

Pas de déguisement, pas de chant et n’en faites pas trop avec de mauvaises blagues », lui a rappelé Wallen.

« Évitez les mauvaises blagues, un peu comme votre mauvaise coiffure », plaisante Peyton, faisant référence aux cheveux plus courts du chanteur, qui ont mis les fans dans le vertige plus tôt cet été.

Peyton a alors suggéré que peut-être le mauvais frère Manning avait été choisi pour le poste.

« Si tu voulais quelqu’un qui ne sait pas avoir l’air cool et qui ne sait ni chanter ni raconter des blagues, tu aurais dû appeler Eli. »

« Eli ! C’est une excellente idée », dit Wallen avec un sourire, avant de raccrocher à l’ancien quarterback.

La vidéo hilarante passe ensuite à l’ancienne star des Giants de New York, qui dit : « Salut, fans de Morgan Wallen. Je m’appelle Eli Manning et je suis heureux d’annoncer One Night At A Time : 2024. Je viens dans une ville près de chez vous. ‘ »

Wallen a ajouté 10 étapes supplémentaires à sa tournée mondiale. Un communiqué de presse a révélé qu’une liste tournante d’invités, dont Bailey Zimmerman, Jelly Roll, Jon Pardi, Lainey Wilson, Nate Smith, Bryan Martin, Lauren Watkins et Ella Langley, se joindront pour apporter leur soutien.

Wallen, 30 ans, a annoncé le 9 mai qu’il suivrait le repos vocal recommandé pendant six semaines après avoir reçu de « mauvaises nouvelles » de ses médecins. Il a repris sa tournée en juin.

La vidéo amusante se termine par un flash-back sur Peyton, qui tente désespérément d’atteindre Wallen.

« Morgan, on dirait que j’ai encore reçu ton message vocal, mon pote », dit-il. « Euh, je suppose que je suis vraiment en train de te « poursuivre ». » Vous l’avez compris ? Vous aimez votre chanson ? D’accord. Quoi qu’il en soit, appelez-moi quand vous aurez reçu ça. C’est Peyton. Peyton Manning.

Les représentants des frères Manning et Wallen n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.