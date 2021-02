Morgan Wallen s’adresse aux fans plus d’une semaine après que la vidéo de lui en utilisant le N-word a fait surface.

Le mercredi 10 février, le chanteur country de 27 ans a partagé une vidéo sur Instagram avec la légende «Mise à jour de moi». Cela fait suite à la publication par TMZ du 2 février des images de l’artiste utilisant l’insulte raciale et d’autres jurons lors d’une soirée entre amis.

Au cours de son message Instagram qui dure un peu plus de cinq minutes, Morgan a expliqué qu’il voulait prendre du temps pour lui-même avant de parler publiquement de la controverse.

«Il me tarde depuis longtemps de faire une déclaration concernant mon dernier incident», a-t-il reconnu. « Je voulais rassembler mes pensées, rechercher de véritables conseils et venir à vous avec une pensée complète avant moi. »

Selon le musicien, la vidéo a été filmée à la fin d’une cintreuse de 72 heures, et qu’il a été mis au courant de la séquence juste avant qu’elle ne soit publiée par TMZ. Il a dit qu’il avait donné au point de vente une déclaration d’excuses plus longue et plus détaillée à l’époque, mais que seule une partie avait été imprimée, qu’il sentait peinte lui-même «sous un jour encore plus insouciant».