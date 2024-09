Morgan Wallen affronte Jelly Roll et Lainey Wilson pour le prix le plus prestigieux de la musique country

Les nominations aux CMA Awards ont été annoncées lundi matin et Morgan Wallen est en tête des nominations, recevant un total de sept.

Wallen est en lice pour de nombreux prix, notamment celui du single de l’année, de la chanson de l’année, du clip vidéo de l’année et deux fois dans la catégorie de l’événement musical de l’année.

L’interprète de « Wasted on You » a également été nominé pour les plus grands honneurs de la soirée, notamment ceux de meilleur artiste de l’année et de meilleur chanteur masculin de l’année. Il a déjà été nominé dans les deux catégories par le passé et devra faire face à une rude concurrence cette année.

En ce qui concerne le titre d’artiste de l’année, il est nommé aux côtés du grand gagnant de l’année dernière, Lainey Wilson, et du nouveau venu dans la catégorie, Jelly Roll. Wallen est également en compétition contre Jelly Roll dans la catégorie du chanteur masculin de l’année.

La plupart des nominations de Wallen proviennent de sa collaboration avec Post Malone sur la chanson « I Had Some Help ». La chanson a également valu à Malone quatre nominations aux CMA Awards.

Si le passage de Post Malone à la musique country lui a valu sa première nomination aux CMA Awards, on ne peut pas en dire autant de Beyoncé, dont le premier album country officiel, « Cowboy Carter », a été exclu de la cérémonie de remise des prix.

Derrière Wallen, on retrouve Cody Johnson et Chris Stapleton, tous deux nommés cinq fois chacun. Stapleton est nommé pour les catégories Artiste de l’année, Single de l’année et Chanson de l’année pour « White Horse », Album de l’année pour « Higher » et Chanteur de l’année.

Le prochain sur la liste est Wilson, qui, en plus d’être nominé pour le titre d’artiste de l’année, est également en lice pour les prix de chanteuse de l’année, de single de l’année, pour « Watermelon Moonshine », et de clip vidéo de l’année, pour « Wildflowers and Wild Horses ».

Le dernier nommé pour le titre d’artiste de l’année est Luke Combs, qui est également nominé pour le titre de chanteur masculin de l’année et d’album de l’année, pour « Fathers & Sons ».

La cérémonie des CMA Awards aura lieu le 20 novembre sur ABC.

