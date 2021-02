Morgan Stewart partage une nouvelle photo douce de sa petite fille et de Jordan McGraw

Morgan Stewart partage quelques photos des coulisses de la naissance de sa petite fille.

Le Pop du jour et Pop nocturne co-animatrice a annoncé le 17 février qu’elle et son mari Jordan McGraw avait accueilli une fille. « Rangée Renggli McGraw Je voulais juste rapidement que je vous informe qu’après 30 heures, 27 jus de pomme et 16 poussées plus tard, elle a décidé de rejoindre notre fête! »a écrit Morgan sur Instagram à côté de la première photo de son bébé.« Et elle est certainement la fille la plus cool que je » ai jamais rencontré. «

Jordan, le fils de Dr Phil et Robin McGraw, a également annoncé l’arrivée de leur paquet de joie sur ses réseaux sociaux page, avec une adorable photo père-fille.

Après que le couple eut partagé la nouvelle, Morgan est retournée sur les réseaux sociaux pour partager plus de photos de leur séjour à l’hôpital, y compris une jolie photo de Jordan prenant une photo de leur fille. Elle légendé le post Instagram Story, « Papa était pompé. »

Le E! star aussi posté une photo de sa maman, Susan Stewart, et la mère de Jordan devant la fenêtre de leur hôpital tenant des ballons. «Les mamies sont venues nous encourager», écrit-elle à côté de la photo.