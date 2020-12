Dans l’ensemble, tout s’est avéré «parfait», a déclaré Jordan. Morgan a accepté, exhortant les couples fiancés à suivre leur exemple. « Si quelqu’un à la maison pense à planifier un mariage massif ou si vous êtes déçu par ce qui se passe et que vous voulez reporter, ne le faites pas », a-t-elle déclaré. «C’est la seule façon de se marier, c’est la façon dont nous l’avons fait. C’est si charmant. Et les gens qui comptent vraiment sont là. C’est tellement intime. Vous pouvez réellement profiter de la journée. Il n’y a pas d’autre moyen de faites-le. Pas d’autre moyen. «

Ajout du E! personnalité, « Quand vous êtes dans un grand groupe, c’est évidemment incroyable aussi, mais j’ai senti que nous pouvions vraiment tout prendre en compte et nous n’étions pas submergés par tout. »

Les seuls invités présents étaient leurs parents, ainsi que le frère de Jordan, sa femme et ses enfants. Et oui, Dr. Phil McGraw était très émouvant tout au long de la journée. Comme l’a dit Jordan, « Il pleurait des poils les plus bas de sa moustache tout le temps. »

Jordan a également partagé les conseils que son père lui avait donnés pour son avenir avec Morgan, s’assurant de se faire passer pour sa voix infâme. «Faites ce qu’elle veut», se souvient-il du Dr Phil. «Je dois te dire quoi, tu veux que cette chose soit facile, fais ce qu’elle veut. Elle a toujours raison.