Avec moins de trois semaines avant sa date d’accouchement, E! Nouvelles’ Morgan Stewart lui fait ses adieux (temporairement!) Pop nocturne co-hôtes Nina Parker et Hunter March.

Le duo a offert à la future maman un congé de maternité amusant le jeudi 21 janvier, en s’assurant qu’elle avait un aperçu complet de ce à quoi s’attendre pendant la maternité, qu’il s’agisse d’enfants gâtés ou d’avoir des relations sexuelles après l’accouchement. Cependant, Morgan n’avait pas besoin de beaucoup de conseils en ce qui concerne ce dernier.

En fait, elle et son mari Jordan McGraw ont « déjà eu cette conversation. »

« C’était très clair, il n’y a pas eu de drôles d’affaires pendant six semaines. Donc, nous allons juste devoir faire des pipes je pense », expliqua Morgan, envoyant Nina et Hunter dans des crises de rire. « Tu sais?! Je dois me garder! »

Nina s’est demandé à haute voix si Morgan aurait réellement l’énergie pour le faire et prends soin d’un nouveau-né, mais ne t’inquiète pas: « C’est pourquoi j’ai une infirmière de nuit. »