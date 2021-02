Morgan Stewart donne naissance et accueille son premier bébé avec Jordan McGraw

Monde, mE! Et Morgan Stewartest petit.

Le Pop du jour et Pop nocturne co-animatrice a accueilli son premier enfant, une petite fille nommée Rangée Renggli McGraw, avec son mari Jordan McGraw. Morgan a annoncé la nouvelle via Instagram le mercredi 17 février, partageant un message doux et sentimental sur sa fille nouveau-née.

« Row Renggli McGraw voulait juste que je vous informe rapidement qu’après 30 heures, 27 jus de pomme et 16 poussées plus tard, elle a décidé de rejoindre notre groupe! » Morgan a écrit sur Instagram. «Et c’est certainement la fille la plus cool que j’aie jamais rencontrée.

Jordan, qui est le fils de Dr Phil et Robin McGraw, également porté aux médias sociaux avec une photo précieuse du nouveau-né.

Comme E! les lecteurs se souviendront peut-être que Morgan et son mari chanteur ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble le 10 août. une vidéo de Jordan faisant éclater un ballon massif rempli de ce qui s’est avéré être des confettis roses, le couple a également révélé le sexe de leur bébé.

« Elle n’est peut-être pas excellente en maths, mais au moins nous savons qu’elle sera bien habillée », a écrit Morgan dans son message. Jordan a écrit: « Je travaille sur les blagues de mon père depuis des années. »

Le couple a dit à E! News exclusivement à l’époque, « Nous sommes tellement excités pour notre petite fille! Nous ne pouvons pas ATTENDRE de la rencontrer! »