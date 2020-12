Selon Morgan, elle a dit quelque chose du genre: « Je ne sais pas avec qui tu penses être, mais ce n’est pas une petite amie depuis cinq ans. »

«Puis il est revenu, il a dit: » Changeons ça. Arrêteras-tu d’être ma petite amie? » et s’est mis à genoux « , a révélé Morgan. «Et puis il a ouvert la boîte, et je me suis dit: ‘Je dis oui à 100%, peu importe si je t’aime.’»

«J’étais aussi tellement surprise, vraiment, que j’avais beaucoup d’émotions», expliqua Morgan, admettant qu’elle pleurait.

« C’était mon objectif – si je vous fais pleurer, c’était une victoire », a ajouté Jordan. « Le cri était mieux que la victoire. »