Morgan Stanley utilise ChatGPT pour aider les conseillers financiers

Morgan Stanley a officiellement lancé l’ère de l’IA générative à Wall Street.

La banque prévoit d’annoncer lundi que l’assistant qu’elle a créé avec le dernier logiciel d’IA générative d’OpenAI est « entièrement opérationnel » pour tous les conseillers financiers et leur personnel de soutien, selon une note obtenue par CNBC.

« Les conseillers financiers seront toujours au centre de l’univers de gestion de patrimoine de Morgan Stanley », co-président de Morgan Stanley Andy Saperstein dit dans le mémo. « Nous pensons également que l’IA générative révolutionnera les interactions avec les clients, apportera de nouvelles gains d’efficacité aux pratiques des conseillers et, à terme, vous aidera à libérer du temps pour faire ce que vous faites de mieux : servir vos clients.

Morgan Stanley, l’une des principales banques d’investissement et géant de la gestion de patrimoine, a fait des vagues en mars en annonçant qu’elle travaillait sur un assistant basé sur GPT-4 d’OpenAI. Des concurrents dont Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont annoncé des projets basés sur la technologie de l’IA générative. Mais Morgan Stanley est la première grande entreprise de Wall Street à mettre entre les mains de ses employés une solution sur mesure basée sur GPT-4, selon Jeff McMillanresponsable de l’analyse, des données et de l’innovation chez Morgan Stanley Wealth Management.

Appelé AI @ Morgan Stanley Assistant, l’outil donne aux conseillers financiers un accès rapide au « capital intellectuel » de la banque, une base de données d’environ 100 000 rapports et documents de recherche, a déclaré McMillan dans une récente interview.

En faisant gagner du temps aux conseillers et aux employés du service client lorsqu’il s’agit de questions sur les marchés, les recommandations et les processus internes, l’assistant leur permet de s’engager davantage avec les clients, a-t-il déclaré.