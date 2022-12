Morgan Stanley relève ses perspectives de croissance 2023 pour la Chine

Employés travaillant sur la chaîne de production de raquettes de badminton en fibre de carbone dans une usine du comté de Sihong, dans la province chinoise du Jiangsu. La Chine a rapporté samedi que l’activité des usines en avril s’était contractée à un rythme plus rapide alors que les blocages de Covid-19 avaient interrompu la production industrielle et perturbé les chaînes d’approvisionnement.

Morgan Stanley a relevé ses perspectives pour l’économie chinoise en 2023, prédisant qu’un rebond de l’activité se produira plus tôt et sera plus marqué que prévu.

L’entreprise a relevé ses prévisions pour le produit intérieur brut du pays en 2023 à 5,4% par rapport à ses perspectives précédentes de 5%, selon une note de recherche dirigée par l’économiste en chef pour l’Asie de l’entreprise, Chetan Ahya.

“Nous nous attendions auparavant à ce qu’un rebond de l’activité se matérialise à partir de la fin du 2T23. Nous prévoyons maintenant que la mobilité s’améliorera à partir de début mars”, indique la note, ajoutant que l’entreprise s’attend à voir une “augmentation plus rapide et plus nette de la mobilité” se refléter. dans l’économie à partir du deuxième trimestre.

La mise à jour des perspectives intervient après que la société a relevé sa note de recommandation pour les actions chinoises à surpondérer par rapport à un poids égal plus tôt ce mois-ci lors de la réouverture de l’optimisme, marquant la fin d’une position qu’elle a maintenue pendant près de deux ans.