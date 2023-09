Morgan Stanley qualifie la Chine de « surinvestie », mais l’Inde est sous-investie

La Chine est surinvestie alors que son économie continue d’être secouée – mais l’Inde a de la place pour des opportunités d’investissement, a déclaré Morgan Stanley.

« La Chine est surinvestie. Elle est surendettée et excédentaire. Et puis elle est entourée de ce nuage géopolitique », a déclaré Jitania Kandhari, directrice générale adjointe des solutions et multi-actifs chez Morgan Stanley.

Cela contraste avec l’Inde, qui, selon Kandhari, est sous-investie.

« C’est sous-investi parce que l’investissement par rapport au PIB était en baisse, et maintenant les investissements et l’industrie manufacturière, espérons-le, reprennent avec le détournement des échanges commerciaux de la Chine plus un qui se produit là-bas », a déclaré Kandhari à « Squawk Box Asia » de CNBC.

Récemment, les entreprises ont adopté une stratégie « Chine plus un » en diversifiant leurs chaînes d’approvisionnement dans un souci de résilience.