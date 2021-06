Morgan Stanley interdira aux travailleurs sans vaccination Covid des bureaux

Morgan Stanley a déclaré mardi à son personnel que les travailleurs et les clients qui ne sont pas vaccinés contre Covid-19 ne pourront pas retourner dans les bureaux de New York et du comté de Westchester avec une forte présence d’employés à partir du 12 juillet, a confirmé CNBC.

Tout le personnel de Morgan Stanley dans la région métropolitaine de New York est également désormais tenu d’attester de son statut de vaccination contre le coronavirus avant le 1er juillet.

Les employés qui ne sont pas complètement vaccinés devront continuer à travailler à distance, a déclaré mardi l’entreprise aux travailleurs.

Cette décision, qui permettra à Morgan Stanley de lever les exigences de masque et de distanciation physique dans ses bureaux, fait suite à des actions similaires d’autres géants financiers.

Blackstone a déclaré le mois dernier que les travailleurs américains dans les divisions d’investissement pourraient retourner dans leurs bureaux à temps plein le 7 juin s’ils sont complètement vaccinés contre le coronavirus.

Goldman Sachs a envoyé aux employés une note au début du mois les obligeant à divulguer leur statut vaccinal.

Auparavant, Morgan Stanley n’avait exigé que les employés de certaines zones de l’entreprise soient complètement vaccinés pour retourner dans leurs bureaux.

Le Financial Times, citant une note de service, a rapporté pour la première fois mardi que Morgan Stanley exigerait que les employés, les clients et les visiteurs de la région de New York attestent d’être complètement vaccinés afin d’entrer dans les espaces de travail de l’entreprise à New York et dans le comté de Westchester.